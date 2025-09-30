    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHIVE Digital Technologies AktievorwärtsNachrichten zu HIVE Digital Technologies

    HIVE Digital Technologies Aktie fällt auf 3,1820€ - 30.09.2025

    Am 30.09.2025 ist die HIVE Digital Technologies Aktie, bisher, um -2,93 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der HIVE Digital Technologies Aktie.

    Foto: lightpoet - stock.adobe.com

    HIVE Digital Technologies Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Mit einer Performance von -2,93 % musste die HIVE Digital Technologies Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HIVE Digital Technologies in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +102,77 % bestehen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die HIVE Digital Technologies Aktie damit um +0,62 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +30,13 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HIVE Digital Technologies auf +13,85 %.

    HIVE Digital Technologies Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +0,62 %
    1 Monat +30,13 %
    3 Monate +102,77 %
    1 Jahr +8,70 %

    Informationen zur HIVE Digital Technologies Aktie

    Es gibt 231 Mio. HIVE Digital Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 742,99 Mio. wert.

    HIVE Digital Technologies Aktie jetzt kaufen?


    Ob die HIVE Digital Technologies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HIVE Digital Technologies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    -2,93 %
    +0,62 %
    +30,13 %
    +102,77 %
    +8,70 %
    -18,22 %
    +159,21 %
    -52,61 %
    ISIN:CA4339211035WKN:A3EH8Z



