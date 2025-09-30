Cipher Mining Aktie leidet unter Verkäufen - 30.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Cipher Mining Aktie. Sie fällt um -1,39 % auf 10,650€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Cipher Mining ist ein führendes US-Unternehmen im Bitcoin-Mining, das auf effiziente und nachhaltige Mining-Lösungen setzt. Hauptkonkurrenten sind Riot Blockchain und Marathon Digital. Cipher nutzt fortschrittliche Technologien und grüne Energie als Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Cipher Mining-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +181,98 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +134,78 % gewonnen.

Cipher Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -10,74 % 1 Monat +61,68 % 3 Monate +181,98 % 1 Jahr +203,37 %

Informationen zur Cipher Mining Aktie

Es gibt 393 Mio. Cipher Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,19 Mrd. wert.

Cipher Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Cipher Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cipher Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.