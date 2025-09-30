    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsCipher Mining AktievorwärtsNachrichten zu Cipher Mining

    Besonders beachtet!

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Cipher Mining Aktie leidet unter Verkäufen - 30.09.2025

    Am heutigen Handelstag muss die Cipher Mining Aktie bisher Verluste von -1,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Cipher Mining Aktie.

    Besonders beachtet! - Cipher Mining Aktie leidet unter Verkäufen - 30.09.2025
    Foto: xiaoliangge - stock.adobe.com

    Cipher Mining ist ein führendes US-Unternehmen im Bitcoin-Mining, das auf effiziente und nachhaltige Mining-Lösungen setzt. Hauptkonkurrenten sind Riot Blockchain und Marathon Digital. Cipher nutzt fortschrittliche Technologien und grüne Energie als Alleinstellungsmerkmale.

    Cipher Mining Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Einen schwachen Börsentag erlebt die Cipher Mining Aktie. Sie fällt um -1,39 % auf 10,650. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Cipher Mining-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +181,98 % zu Buche.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -10,74 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +61,68 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +134,78 % gewonnen.

    Cipher Mining Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -10,74 %
    1 Monat +61,68 %
    3 Monate +181,98 %
    1 Jahr +203,37 %

    Informationen zur Cipher Mining Aktie

    Es gibt 393 Mio. Cipher Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,19 Mrd. wert.

    Cipher Mining Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Cipher Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Cipher Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Cipher Mining

    -1,85 %
    -10,74 %
    +61,68 %
    +181,98 %
    +203,37 %
    +206,54 %
    ISIN:US17253J1060WKN:A3CYXH





    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Cipher Mining Aktie leidet unter Verkäufen - 30.09.2025 Am heutigen Handelstag muss die Cipher Mining Aktie bisher Verluste von -1,39 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Cipher Mining Aktie.