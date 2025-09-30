U.S. Polo Assn. präsentiert mit der globalen Kollektion für Herbst/Winter 2025 in Denver (Colorado) gehobene Americana-Mode

WEST PALM BEACH, FL / ACCESS Newswire / 30. September 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Sportmarke der United States Polo Association (USPA), stellt ihre ikonische, vom Polosport inspirierte globale Kollektion für Herbst/Winter 2025 vor. Die Kollektion dieser Saison fängt den klassischen Americana-Stil und das sportliche Erbe der Marke perfekt ein, präsentiert vor dem Hintergrund der energiegeladenen Atmosphäre von Denver (Colorado) – einer Stadt, die für ihre dynamische Mischung aus Großstadtkultur und wilder natürlicher Schönheit bekannt ist.

Die globale Herbst-/Winterkollektion 2025 von U.S. Polo Assn.

Vom Herzen der Innenstadt Denvers bis zu den idyllischen Weiten von Aspen Ranch – diese malerischen Landschaften bieten die perfekte Kulisse für die globale Herbst-/Winterkollektion 2025 von U.S. Polo Assn. Die saisonale Kampagne steht ganz im Zeichen des vom College-Leben inspirierten „Back to School“-Themas und verleiht der tiefen Verwurzelung der Marke in Sport, Lifestyle und Mode Ausdruck. Beim globalen Fotoshooting wurden auch die professionellen Polospieler Chloe Carabasi und Jake Klentner als Models abgelichtet, was die authentische Verbindung der Marke zum Polosport noch weiter unterstreicht.

„Die diesjährige Herbst-/Winterkollektion erweckt unsere globale Marke mit klassischem, sportlichem und hochwertigem Stil zum Leben, und zwar an einem Ort, der der jugendlichen, pulsierenden Energie unserer Kunden Rechnung trägt“, so J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die globale, milliardenschwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und vermarktet. „Jede Kollektion von U.S. Polo Assn. ist eine zeitlose Hommage an Sport und Stil, und diese Saison wird durch den einzigartigen Charakter von Denver (Colorado) unterstrichen.“

Die globale Herbst-/Winterkollektion 2025 von U.S. Polo Assn. - fotografiert vor der majestätischen Kulisse der Rocky Mountains – bietet eine reichhaltige saisonale Farbpalette im Zeichen der Americana und mit einem kühnen, frischen Herbst-Twist sowie eisigen Tönen für die Feiertage, die perfekt für die kühleren Monate sind. Im Zentrum der Kollektion stehen Texturen, die sich perfekt kombinieren lassen, durchdachte Silhouetten und zeitlose Basics, die einen nahtlosen Übergang vom Klassenzimmer zu den Feiertagen schaffen – und das alles mit Komfort und Stil. Höhepunkte der Kollektion sind die ikonischen Poloshirts von U.S. Polo Assn., robuste Jeansbekleidung, Strickpullover, Flanellhemden und vom Collegesport inspirierte Oberbekleidung, alles in bequemen Lagen – perfekt für die Feiertage oder auch als Geschenk für die ganze Familie.