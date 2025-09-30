    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Erben und Schenken

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    44 Prozent der Vermittler beraten zu Nachlassmanagement mit Fondspolicen / Liechtenstein Life-Maklerbefragung (FOTO)

    Schaan (ots) - Das Segment Erbschaften und Schenkungen gewinnt für
    Versicherungsmakler weiter an Bedeutung. Zu diesem Ergebnis kommt eine
    Befragung, die der Versicherer Liechtenstein Life unter 303 Versicherungsmaklern
    durchgeführt hat. Im Rahmen der Online-Umfrage "Fondspolicen - Perspektiven und
    Potenziale" wurden Versicherungsmakler im dritten Jahr in Folge zu
    Kenntnisstand, Chancen und Perspektiven in Bezug auf langlaufende,
    fondsgebundene Lebensversicherungen zur intelligenten Vermögensübertragung
    befragt. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Bekanntheit und Beliebtheit
    dieser Tarife wieder deutlich gestiegen. Außerdem beschäftigen sich mehr Makler
    auch für die Planung des eigenen Nachlasses mit den Policen.

    - 72,6 % der befragten Makler kennen Generationenversicherungen (auch
    "Wholelife-Tarife" genannt) zum Erben und Schenken
    - 44,6 % sind in dem Segment tätig
    - 38,9 % haben sich auch für den eigenen Nachlass mit den Policen beschäftigt

    Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit der Fachzeitschrift AssCompact
    durchgeführt.

    Die Marktbekanntheit von Generationenversicherungen zum Erben und Schenken ist
    in den vergangenen 12 Monaten weiter angestiegen. Fast drei Vierteln (72,6 %)
    der Makler ist bekannt, dass diese Tarife unter bestimmten Umständen eine
    erbschaftssteuerfreie Vermögensübertragung ermöglichen. Zum Vergleich: 2024
    waren es noch 62,3 %. Im Jahr 2023 waren es 56,2 %.

    Auch die Marktdurchdringung schreitet voran. Bereits 44,6 % der befragten Makler
    sind in der Beratung und Vermittlung der fondsgebundenen Lebensversicherungen
    zur steueroptimierten Vermögensübertragung und Nachlassplanung tätig. 2024 waren
    es 37 %. Im Jahr 2023 waren es 33,6 %.

    Auch wenn es um die Planung des eigenen Nachlasses geht, gewinnen
    Generationenversicherungen für Makler an Bedeutung: Insgesamt 38,9 % der Makler
    haben sich selber schon einmal für die eigene Planung ihres Nachlasses mit dem
    Thema fondsgebundene Lebensversicherung zur steueroptimierten
    Vermögensübertragung beschäftigt. Zum Vergleich: 2024 waren es 35,8 %. Im Jahr
    2023 waren es 30,3 %.

    Der Weiterbildungsbedarf ist gesunken .Zwar geben noch immer 58,1 % der Makler
    an , Schulungen oder Seminare zu dem Thema Vermögensübertragung mit
    fondsgebundenen Lebensversicherungen zu benötigen. Im Vorjahr lag der Wert mit
    70,1 % jedoch deutlich höher.

    "Wir beobachten, dass Makler ihren Wissensstand beim Thema Erben und Schenken
    deutlich ausgebaut haben", so Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life. "Die
    Anforderungen an eine intelligente Nachfolge- und Vermögensplanung steigen und
    die Vermittler erkennen den Bedarf an Beratung und innovativen Lösungen.
    Generationenversicherungen sind aufgrund ihrer Fähigkeit, sich an die moderne
    Lebenswirklichkeit anzupassen, dafür prädestiniert - zum Beispiel wenn es um die
    steuerlich vorteilhafte Nachlassplanung bei vermögenden Personen geht. Deshalb
    bieten wir mit Liechtenstein Life Wealth eine der flexibelsten Lösungen für
    Vermögensbildung und Nachlassoptimierung am Markt an."

    Der Versicherer hat bereits 2023 eine Generationenversicherung auf den Markt
    gebracht, die es ermöglicht, Vermögen renditeorientiert anzusparen und
    steueroptimiert auf Erben zu übertragen. Der Tarif Liechtenstein Life Wealth ist
    eine langlaufende fondsgebundene Lebensversicherung, bei der sich
    Versicherungsleistungen individuell konfigurieren und für Erbschaften oder
    Schenkungen variabel gestalten lassen. Flexible Optionen sorgen für
    Freiheitsgrade: So können zum Beispiel auch neue Lebenspartner, deren Kinder
    oder nichteheliche Nachkommen berücksichtigt werden. Entnahmen und Schenkungen
    aus dem angesparten Kapital sind jederzeit möglich. Eine Termfix-Option sorgt
    dafür, dass die Fälligkeit der Versicherungsleistung gesteuert werden kann.

    Über die Makler-Studie

    Studiendurchführung: AssCompact Abteilung Studien

    Methode: Online-Umfrage

    Grundgesamtheit: 303 Versicherungsmakler

    Zeitrahmen: 25. Juni bis 04. Juli 2025

    Über Liechtenstein Life

    Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und
    Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die
    finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen
    hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan
    (Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein
    Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit
    renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den
    Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten
    Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the
    prosperity company AG, die derzeit über 130 Mitarbeitende beschäftigt.

    Pressekontakt:

    Florian Semle
    Digitale Klarheit - Kommunikationsberatung
    t: +49 177 43 75 115
    m: mailto:florian.semle@digitale-klarheit.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163540/6128349
    OTS: Liechtenstein Life Assurance AG




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Erben und Schenken 44 Prozent der Vermittler beraten zu Nachlassmanagement mit Fondspolicen / Liechtenstein Life-Maklerbefragung (FOTO) Das Segment Erbschaften und Schenkungen gewinnt für Versicherungsmakler weiter an Bedeutung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung, die der Versicherer Liechtenstein Life unter 303 Versicherungsmaklern durchgeführt hat. Im Rahmen der …