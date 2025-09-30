44 Prozent der Vermittler beraten zu Nachlassmanagement mit Fondspolicen / Liechtenstein Life-Maklerbefragung (FOTO)

Schaan (ots) - Das Segment Erbschaften und Schenkungen gewinnt für

Versicherungsmakler weiter an Bedeutung. Zu diesem Ergebnis kommt eine

Befragung, die der Versicherer Liechtenstein Life unter 303 Versicherungsmaklern

durchgeführt hat. Im Rahmen der Online-Umfrage "Fondspolicen - Perspektiven und

Potenziale" wurden Versicherungsmakler im dritten Jahr in Folge zu

Kenntnisstand, Chancen und Perspektiven in Bezug auf langlaufende,

fondsgebundene Lebensversicherungen zur intelligenten Vermögensübertragung

befragt. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Bekanntheit und Beliebtheit

dieser Tarife wieder deutlich gestiegen. Außerdem beschäftigen sich mehr Makler

auch für die Planung des eigenen Nachlasses mit den Policen.



- 72,6 % der befragten Makler kennen Generationenversicherungen (auch

"Wholelife-Tarife" genannt) zum Erben und Schenken

- 44,6 % sind in dem Segment tätig

- 38,9 % haben sich auch für den eigenen Nachlass mit den Policen beschäftigt







durchgeführt.



Die Marktbekanntheit von Generationenversicherungen zum Erben und Schenken ist

in den vergangenen 12 Monaten weiter angestiegen. Fast drei Vierteln (72,6 %)

der Makler ist bekannt, dass diese Tarife unter bestimmten Umständen eine

erbschaftssteuerfreie Vermögensübertragung ermöglichen. Zum Vergleich: 2024

waren es noch 62,3 %. Im Jahr 2023 waren es 56,2 %.



Auch die Marktdurchdringung schreitet voran. Bereits 44,6 % der befragten Makler

sind in der Beratung und Vermittlung der fondsgebundenen Lebensversicherungen

zur steueroptimierten Vermögensübertragung und Nachlassplanung tätig. 2024 waren

es 37 %. Im Jahr 2023 waren es 33,6 %.



Auch wenn es um die Planung des eigenen Nachlasses geht, gewinnen

Generationenversicherungen für Makler an Bedeutung: Insgesamt 38,9 % der Makler

haben sich selber schon einmal für die eigene Planung ihres Nachlasses mit dem

Thema fondsgebundene

Vermögensübertragung beschäftigt. Zum Vergleich: 2024 waren es 35,8 %. Im Jahr

2023 waren es 30,3 %.



Der Weiterbildungsbedarf ist gesunken .Zwar geben noch immer 58,1 % der Makler

an , Schulungen oder Seminare zu dem Thema Vermögensübertragung mit

fondsgebundenen Lebensversicherungen zu benötigen. Im Vorjahr lag der Wert mit

70,1 % jedoch deutlich höher.



"Wir beobachten, dass Makler ihren Wissensstand beim Thema Erben und Schenken

deutlich ausgebaut haben", so Dr. Aron Veress, CEO von Liechtenstein Life. "Die

Anforderungen an eine intelligente Nachfolge- und Vermögensplanung steigen und

die Vermittler erkennen den Bedarf an Beratung und innovativen Lösungen.

Generationenversicherungen sind aufgrund ihrer Fähigkeit, sich an die moderne

Lebenswirklichkeit anzupassen, dafür prädestiniert - zum Beispiel wenn es um die

steuerlich vorteilhafte Nachlassplanung bei vermögenden Personen geht. Deshalb

bieten wir mit Liechtenstein Life Wealth eine der flexibelsten Lösungen für

Vermögensbildung und Nachlassoptimierung am Markt an."



Der Versicherer hat bereits 2023 eine Generationenversicherung auf den Markt

gebracht, die es ermöglicht, Vermögen renditeorientiert anzusparen und

steueroptimiert auf Erben zu übertragen. Der Tarif Liechtenstein Life Wealth ist

eine langlaufende fondsgebundene Lebensversicherung, bei der sich

Versicherungsleistungen individuell konfigurieren und für Erbschaften oder

Schenkungen variabel gestalten lassen. Flexible Optionen sorgen für

Freiheitsgrade: So können zum Beispiel auch neue Lebenspartner, deren Kinder

oder nichteheliche Nachkommen berücksichtigt werden. Entnahmen und Schenkungen

aus dem angesparten Kapital sind jederzeit möglich. Eine Termfix-Option sorgt

dafür, dass die Fälligkeit der Versicherungsleistung gesteuert werden kann.



Über die Makler-Studie



Studiendurchführung: AssCompact Abteilung Studien



Methode: Online-Umfrage



Grundgesamtheit: 303 Versicherungsmakler



Zeitrahmen: 25. Juni bis 04. Juli 2025



Über Liechtenstein Life



Mit zukunftsweisenden Lösungen zur renditeorientierten privaten Vorsorge- und

Vermögensplanung engagiert sich Liechtenstein Life Assurance AG für die

finanzielle Unabhängigkeit ihrer Kunden - ein Leben lang und über Generationen

hinweg. Das Unternehmen wurde 2008 in Liechtenstein gegründet und ist in Schaan

(Liechtenstein) ansässig. Das umfangreiche Anlageuniversum von Liechtenstein

Life ist eng verbunden mit ihren Produkten und ermöglicht den Zugang zu weltweit

renommierten Investmentmanagern. Liechtenstein Life setzt bewusst den

Schwerpunkt auf ESG-Fonds und trägt damit gezielt zu umwelt- und sozialbewussten

Finanzlösungen bei. Das Unternehmen gehört zur digitalen Finanzgruppe the

prosperity company AG, die derzeit über 130 Mitarbeitende beschäftigt.



Pressekontakt:



Florian Semle

Digitale Klarheit - Kommunikationsberatung

t: +49 177 43 75 115

m: mailto:florian.semle@digitale-klarheit.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/163540/6128349

OTS: Liechtenstein Life Assurance AG







