Amex Exploration beginnt mit Machbarkeitsstudie für Perron

Montreal, Quebec – 30. September 2025 / IRW-Press / Amex Exploration Inc. (TSX-V: AMX) (FWB: MX0) (OTCQX: AMXEF) („Amex“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen mit der Machbarkeitsstudie für die erste Phase seines angepeilten Betriebs begonnen hat, wie in der kürzlich veröffentlichten aktualisierten vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung („PEA“) (siehe Pressemitteilung vom 4. September 2025 ) für das Goldprojekt Perron (das „Projekt“) in der Nähe der Städte Normétal und Valcanton in der kanadischen Provinz Quebec beschrieben.

Die Machbarkeitsstudie, die voraussichtlich im ersten Quartal 2026 abgeschlossen werden wird, wird die Phase 1 des Projekts umfassen und das folgende Abbauszenario anpeilen, wie es in der oben genannten PEA dargestellt ist:

- Vertragsabbau (Contract Mining) von 1.000 Tonnen pro Tag (tpd) mit einer Laufzeit von vier bis fünf Jahren in der Region Abitibi, wobei die vorhandene Infrastruktur und mehrere aktive Verarbeitungsanlagen in der Region genutzt werden sollen

- Niedrige geschätzte anfängliche Cash-Kosten von 146,1 Mio. $, die teilweise durch Umsätze vor der Produktion in Höhe von 68,6 Mio. $ ausgeglichen werden (anfängliche Netto-Investitionsausgaben von 77,5 Mio. $)

- Durchschnittliche jährliche Goldproduktion von über 100.000 oz Gold (Au) mit nachhaltigen Gesamtkosten (AISC) von 1.165 USD/oz Au

- Durchschnittlicher verwässerter Erzgehalt von 10,07 Gramm pro Tonne (g/t)

Victor Cantore, President und CEO von Amex Exploration, sagte: „Angesichts der soliden Wirtschaftlichkeit, die in unserer jüngsten PEA beschrieben wurde, haben wir die strategische Entscheidung getroffen, direkt mit einer vollständigen Machbarkeitsstudie für das Projekt Perron fortzufahren. Durch die Schwerpunktlegung auf Phase 1 des Projekts wird die Projekterschließung beschleunigt, wodurch sich AMEX als kurzfristiger Produzent positionieren kann.“