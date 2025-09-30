Candyspace startet erste Optimizely-SaaS-Website in EMEA für CFM International

Die neue Website wurde in Zusammenarbeit mit Optimizely entwickelt. Sie nutzt die fortschrittlichen Funktionen der Plattform und positioniert CFM International an der Spitze der digitalen Transformation in der Luft- und Raumfahrtindustrie.

LONDON und NEW YORK, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Die führende Agentur für digitale Produkte und Optimizely-Goldpartner Candyspace gibt den Start der neuen Website von CFM International – cfmaeroengines.com – bekannt, welche den ersten kommerziellen Einsatz von Optimizelys SaaS-basiertem, entkoppeltem Content-Managementsystem (CMS) in EMEA darstellt.

Wegweisend mit dem SaaS-CMS von Optimizely

CFM International (CFM) – einer der weltweit größten Hersteller von Triebwerken für Verkehrsflugzeuge – wählte Candyspace als digitalen Partner, um seine Website auf der neuen SaaS-Version des CMS von Optimizely neu zu gestalten und zu überarbeiten.

Candyspace verfügt über umfassende Erfahrung im Bereich Headless- sowie Microservice-Technologien und war als Optimizely-Goldpartner perfekt positioniert, um die CFM-Website auf eine Headless-SaaS-Lösung umzustellen, Probleme mit Legacy-Technologien zu überwinden und eine schnelle sowie leistungsstarke Plattform zur Unterstützung der Zukunftspläne des Unternehmens bereitzustellen.

Die SaaS-Plattform von Optimizely wurde aufgrund ihrer Stärken in mehreren Schlüsselbereichen ausgewählt:

Flexible, zukunftssichere Architektur

Das SaaS-CMS von Optimizely ist eine entkoppelte CMS-Plattform, bei der das Back-End-Content-Management vom Front-End-Erlebnis getrennt ist. Durch die Partnerschaft mit Vercel für erstklassiges Frontend-Hosting verfügt die CFM-Website nun über eine blitzschnelle Performance und bietet Entwicklern die Freiheit, schöne und nahtlose Frontend-Erlebnisse zu unterstützen.

Einfach zu bedienender Content-Editor

Im Gegensatz zu anderen entkoppelten CMS-Plattformen auf dem Markt bietet das Optimizely-SaaS-CMS eine erstklassige Content-Editor-Erfahrung für Marketingfachleute. Der „Optimizely Visual Builder" und die interaktive Live-Vorschau ermöglichen Marketingfachleuten eine benutzerfreundliche WYSIWYG-Content-Bearbeitung. Das Marketingteam von CFM ist nun in der Lage, ansprechende Erlebnisse ohne die Mitwirkung von Entwicklern zu gestalten, die Effizienz bei der Erstellung von Inhalten zu verbessern sowie die Markteinführung zu beschleunigen.