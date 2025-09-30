Unternehmens-Umfrage bestätigt BNW-Position für Sorgfaltspflichten

Berlin (ots) - Anlässlich der heute veröffentlichten YouGov-Umfrage unter 2500europäischen Unternehmer:innen betont der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaftdie Rückendeckung aus der Wirtschaft für starke Standards beiSorgfaltspflichten. Die Umfrage bestätigt, was der BNW bereits im Rahmen derKampagne Verbessern, nicht verwässern (https://starke-wirtschaft.eu/) betonthat: Die aktuell laufenden Verhandlungen zum Omnibus gehen an derwirtschaftlichen Realität vorbei. Statt Ausnahmen fordert die Wirtschaft einepraxisnahe Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Deutsche Unternehmer:innen blickenskeptischer auf die Vorteile der Reportingrichtlinien - und drohen imeuropäischen Vergleich abgehängt zu werden."Die Politik diskutiert an der Wirtschaft vorbei. Das zeigen die heuteveröffentlichen Zahlen. Die Führungsetagen europäischer Unternehmen stehenhinter den Sorgfaltspflichten. Insbesondere Mittelstand und Großkonzerneerwarten sich durch mehr Nachhaltigkeit Vorteile für das eigene Geschäftsmodell- und zeichnen damit ein völlig anderes Bild, als die Regierungen in Berlin undBrüssel" so Prof. Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin des BundesverbandsNachhaltige Wirtschaft (BNW e.V.) anlässlich der heute veröffentlichten Zahleneiner YouGov-Umfrage im Auftrag von e3g(https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G_-YouGov-Survey-Results.pdf) unter2500 europäischen CEOs. So erwarten beispielsweise 53% der Führungskräfte ausDeutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Polen Vorteile für deneuropäischen Markt sowie eine Stärkung europäischer Zulieferer durchunternehmerische Sorgfaltspflichten.Sorgfaltspflichten als Wachstumsmotor und Wettbewerbsvorteil"Die europäische Wirtschaft verbindet mit der Nachhaltigkeitsberichterstattungmehr Wachstum und Wettbewerb am Standort Europa. Statt mit dem Omnibus denbisherigen Rechtsrahmen aufzuweichen, geht es der Wirtschaft um die Wahrung vonStandards - und ihre praxisnahe, rechtssichere und zügige Umsetzung" so Reuterweiter. Dass Europa hier international vorangehen und selbstbewusst Standardssetzen sollte, bestätigen 6 aus 10 Mitgliedern europäischer Führungsetagen.Weitere 48% sehen darin die Chance Wettbewerbsvorteile gegenüber den USA undChina zu realisieren. "Nachhaltigkeit wird für die Unternehmen zumWettbewerbsvorteil. Transparenz in der Lieferkette macht den Binnenmarktresilient. Rohstoffmangel, unterbrochene Lieferketten und der Klimawandel sindreale Risiken, die alle treffen - und auf die wir uns heute, nicht morgenvorbereiten müssen."Schwellenwerte und Klimatransitionspläne verpflichtend lassenDamit diese Wettbewerbsvorteile Realität werden und den Standort stärken,