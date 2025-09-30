EU-Omnibus
Unternehmens-Umfrage bestätigt BNW-Position für Sorgfaltspflichten
Berlin (ots) - Anlässlich der heute veröffentlichten YouGov-Umfrage unter 2500
europäischen Unternehmer:innen betont der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft
die Rückendeckung aus der Wirtschaft für starke Standards bei
Sorgfaltspflichten. Die Umfrage bestätigt, was der BNW bereits im Rahmen der
Kampagne Verbessern, nicht verwässern (https://starke-wirtschaft.eu/) betont
hat: Die aktuell laufenden Verhandlungen zum Omnibus gehen an der
wirtschaftlichen Realität vorbei. Statt Ausnahmen fordert die Wirtschaft eine
praxisnahe Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Deutsche Unternehmer:innen blicken
skeptischer auf die Vorteile der Reportingrichtlinien - und drohen im
europäischen Vergleich abgehängt zu werden.
"Die Politik diskutiert an der Wirtschaft vorbei. Das zeigen die heute
veröffentlichen Zahlen. Die Führungsetagen europäischer Unternehmen stehen
hinter den Sorgfaltspflichten. Insbesondere Mittelstand und Großkonzerne
erwarten sich durch mehr Nachhaltigkeit Vorteile für das eigene Geschäftsmodell
- und zeichnen damit ein völlig anderes Bild, als die Regierungen in Berlin und
Brüssel" so Prof. Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands
Nachhaltige Wirtschaft (BNW e.V.) anlässlich der heute veröffentlichten Zahlen
einer YouGov-Umfrage im Auftrag von e3g
(https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G_-YouGov-Survey-Results.pdf) unter
2500 europäischen CEOs. So erwarten beispielsweise 53% der Führungskräfte aus
Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Polen Vorteile für den
europäischen Markt sowie eine Stärkung europäischer Zulieferer durch
unternehmerische Sorgfaltspflichten.
Sorgfaltspflichten als Wachstumsmotor und Wettbewerbsvorteil
"Die europäische Wirtschaft verbindet mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung
mehr Wachstum und Wettbewerb am Standort Europa. Statt mit dem Omnibus den
bisherigen Rechtsrahmen aufzuweichen, geht es der Wirtschaft um die Wahrung von
Standards - und ihre praxisnahe, rechtssichere und zügige Umsetzung" so Reuter
weiter. Dass Europa hier international vorangehen und selbstbewusst Standards
setzen sollte, bestätigen 6 aus 10 Mitgliedern europäischer Führungsetagen.
Weitere 48% sehen darin die Chance Wettbewerbsvorteile gegenüber den USA und
China zu realisieren. "Nachhaltigkeit wird für die Unternehmen zum
Wettbewerbsvorteil. Transparenz in der Lieferkette macht den Binnenmarkt
resilient. Rohstoffmangel, unterbrochene Lieferketten und der Klimawandel sind
reale Risiken, die alle treffen - und auf die wir uns heute, nicht morgen
vorbereiten müssen."
Schwellenwerte und Klimatransitionspläne verpflichtend lassen
Damit diese Wettbewerbsvorteile Realität werden und den Standort stärken,
