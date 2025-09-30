    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsYougov AktievorwärtsNachrichten zu Yougov

    Unternehmens-Umfrage bestätigt BNW-Position für Sorgfaltspflichten

    Berlin (ots) - Anlässlich der heute veröffentlichten YouGov-Umfrage unter 2500
    europäischen Unternehmer:innen betont der Bundesverband Nachhaltige Wirtschaft
    die Rückendeckung aus der Wirtschaft für starke Standards bei
    Sorgfaltspflichten. Die Umfrage bestätigt, was der BNW bereits im Rahmen der
    Kampagne Verbessern, nicht verwässern (https://starke-wirtschaft.eu/) betont
    hat: Die aktuell laufenden Verhandlungen zum Omnibus gehen an der
    wirtschaftlichen Realität vorbei. Statt Ausnahmen fordert die Wirtschaft eine
    praxisnahe Umsetzung der Sorgfaltspflichten. Deutsche Unternehmer:innen blicken
    skeptischer auf die Vorteile der Reportingrichtlinien - und drohen im
    europäischen Vergleich abgehängt zu werden.

    "Die Politik diskutiert an der Wirtschaft vorbei. Das zeigen die heute
    veröffentlichen Zahlen. Die Führungsetagen europäischer Unternehmen stehen
    hinter den Sorgfaltspflichten. Insbesondere Mittelstand und Großkonzerne
    erwarten sich durch mehr Nachhaltigkeit Vorteile für das eigene Geschäftsmodell
    - und zeichnen damit ein völlig anderes Bild, als die Regierungen in Berlin und
    Brüssel" so Prof. Dr. Katharina Reuter, Geschäftsführerin des Bundesverbands
    Nachhaltige Wirtschaft (BNW e.V.) anlässlich der heute veröffentlichten Zahlen
    einer YouGov-Umfrage im Auftrag von e3g
    (https://www.e3g.org/wp-content/uploads/E3G_-YouGov-Survey-Results.pdf) unter
    2500 europäischen CEOs. So erwarten beispielsweise 53% der Führungskräfte aus
    Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien und Polen Vorteile für den
    europäischen Markt sowie eine Stärkung europäischer Zulieferer durch
    unternehmerische Sorgfaltspflichten.

    Sorgfaltspflichten als Wachstumsmotor und Wettbewerbsvorteil

    "Die europäische Wirtschaft verbindet mit der Nachhaltigkeitsberichterstattung
    mehr Wachstum und Wettbewerb am Standort Europa. Statt mit dem Omnibus den
    bisherigen Rechtsrahmen aufzuweichen, geht es der Wirtschaft um die Wahrung von
    Standards - und ihre praxisnahe, rechtssichere und zügige Umsetzung" so Reuter
    weiter. Dass Europa hier international vorangehen und selbstbewusst Standards
    setzen sollte, bestätigen 6 aus 10 Mitgliedern europäischer Führungsetagen.
    Weitere 48% sehen darin die Chance Wettbewerbsvorteile gegenüber den USA und
    China zu realisieren. "Nachhaltigkeit wird für die Unternehmen zum
    Wettbewerbsvorteil. Transparenz in der Lieferkette macht den Binnenmarkt
    resilient. Rohstoffmangel, unterbrochene Lieferketten und der Klimawandel sind
    reale Risiken, die alle treffen - und auf die wir uns heute, nicht morgen
    vorbereiten müssen."

    Schwellenwerte und Klimatransitionspläne verpflichtend lassen

    Damit diese Wettbewerbsvorteile Realität werden und den Standort stärken,
