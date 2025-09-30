Humanoid Global heißt Olivier Vincent in seinem Investment Advisory Board willkommen

Vancouver, BC – 30. September 2025 / IRW-Press / Humanoid Global Holdings Corp. („Humanoid Global“ oder das „Unternehmen“) (CSE: ROBO, FWB: 0XM1, OTCQB: RBOHF), ein börsennotierter Investment-Emittent, der sich auf den Auf- und Ausbau eines Portfolios von zukunftsweisenden Unternehmen im Sektor der humanoiden Robotik und embodied KI konzentriert, freut sich bekannt zu geben, dass Olivier Vincent in das Investment Advisory Board des Unternehmens aufgenommen wurde.

Olivier Vincent ist seit Juli 2023 Mitglied des Board von Serve. Seit März 2020 ist er Co-Founder und Chief Executive Officer von Autozen Technology Ltd., einem Start-up-Unternehmen im Automobilbereich. Bevor er zu Autozen kam, fungierte Herr Vincent als Chief Executive Officer von Spliqs, einem KI-Technologie-Unternehmen. Zuvor war er als President der Wetter-App WeatherBug tätig. Seit Dezember 2020 ist Herr Vincent außerdem Mitglied des Board von Wishpond Technologies Ltd., einem börsennotierten kanadischen Unternehmen, das an der TSX (OTCMKTS: WPNDF) notiert. Herr Vincent besitzt einen Master of Engineering in Computer Science von der École Nationale Supérieure de Techniques Avancées in Paris und einen Master of Business in Entrepreneurship von der Hautes Études Commerciales in Paris.

„Die Aufnahme von Olivier Vincent in unser Board ist ein bedeutsamer Meilenstein für Humanoid Global“, sagte Shahab Samimi, Chief Executive Officer von Humanoid Global. „Seine bewährte Führungskompetenz als CEO von Autozen Technology und Spliqs in Verbindung mit seinem strategischen Fachwissen aus seiner Tätigkeit im Board von Wishpond Technologies bringt eine beispiellose Expertise in den Bereichen KI und Marktplatzinnovation mit ein. Oliviers Vision von Robotik als Zukunft der KI passt perfekt zu unserer Mission und macht ihn zu einem wichtigen Faktor bei der Unterstützung von Unternehmen, die die nächste Generation der intelligenten Automatisierung gestalten.“

„Ich bin davon überzeugt, dass Robotik der Weg ist, auf dem KI erwachsen wird, und ich engagiere mich für die Mission von Humanoid Global, jene Unternehmen zu finanzieren und zu unterstützen, die daran arbeiten“, sagte Olivier Vincent.

Herr Vincent wird Humanoid Global in allen Geschäftsbereichen beraten, einschließlich der Identifizierung, Prüfung und Analyse von Geschäftsmöglichkeiten, der Geschäftsanbahnung sowie der Marktforschung.