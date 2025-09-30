Scotland Yard beschlagnahmt Bitcoin-Vermögen im Milliardenwert

LONDON (dpa-AFX) - Die Polizei in London hat nach eigenen Angaben eine Rekordsumme an Bitcoin-Vermögen beschlagnahmt. Wie Scotland Yard mitteilte, beläuft sich der Wert auf 5,5 Milliarden Pfund (etwa 6,3 Milliarden Euro). Das Krypto-Geld stammt demnach aus einem Anlagebetrug in China, dem den Angaben zufolge mehr als 128.000 Anleger zum Opfer fielen.

Hinter dem Betrug steht eine 47 Jahre alte Chinesin, die sich am Montag vor dem Southwark Crown Court in London schuldig bekannte. Die Anklage lautete auf den Erwerb und Besitz illegaler Vermögenswerte aus Straftaten, namentlich Kryptowährung. Das Strafmaß steht noch aus. Sie floh der Polizei zufolge 2018 unter einem Decknamen aus China nach Großbritannien und wollte die Herkunft ihres Vermögens durch Immobilieninvestitionen verschleiern - also Geldwäsche betreiben. Eine Komplizin wurde bereits im vergangenen Jahr zu sechs Jahren und acht Monaten Haft verurteilt.