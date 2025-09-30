ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Hugo Boss auf 39 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Kursziel für Hugo Boss auf 39 Euro.
- Einstufung bleibt bei "Neutral" nach Finetuning.
- Analystin berücksichtigt Branchendaten und Währungen.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hugo Boss von 39,50 auf 39,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini nahm am Montagabend mit Blick auf den Quartalsbericht Anfang November ein Finetuning an ihren Schätzungen vor. Sie arbeitete jüngste Branchendaten, Währungsbewegungen und Signale aus dem Modekonzern ein./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 19:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 00:15 / BST
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie
Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 40,51 auf Tradegate (30. September 2025, 13:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -2,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,33 %.
Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,85 Mrd..
Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -3,56 %/+11,28 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 39 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Hugo Boss - A1PHFF - DE000A1PHFF7
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Hugo Boss. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Welcher Absturz ?
Da Frasers zahlreiche Optionen hält/verkauft hat und nicht von Dividenden profitiert, sind die gemachten Äußerungen wenig überraschend und entsprechen einfach den ökonomischen Interessen von Frasers. Mit Strategie für Boss hat das nichts zu tun.
Da wird wieder kräftig investiert. Mal schauen, ob das aufgeht.