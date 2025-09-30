JPMorgan senkt Ziel für Hugo Boss auf 39 Euro - 'Neutral'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Jetzt knallt es erst richtig

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Hugo Boss Aktie

Die Hugo Boss Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,17 % und einem Kurs von 40,51 auf Tradegate (30. September 2025, 13:46 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Hugo Boss Aktie um -2,21 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,33 %.

Die Marktkapitalisierung von Hugo Boss bezifferte sich zuletzt auf 2,85 Mrd..

Hugo Boss zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,3500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 42,88EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 39,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 45,00EUR was eine Bandbreite von -3,56 %/+11,28 % bedeutet.