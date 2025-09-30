ANALYSE-FLASH
UBS senkt Ziel für Symrise auf 99 Euro - 'Buy'
- UBS senkt Kursziel für Symrise auf 99 Euro.
- Einstufung bleibt auf "Buy" trotz Anpassung.
- Organisches Umsatzwachstum bei 1,8 Prozent erwartet.
ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Symrise vor Quartalszahlen von 104 auf 99 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das organische Umsatzwachstum des Aromenherstellers dürfte bei 1,8 Prozent liegen, verglichen mit seiner bisherigen Prognose von plus 2,7 Prozent und der Konsensschätzung von plus 3,3 Prozent, schrieb Charles Eden in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Sein neues Kursziel trage der gesunkenen Branchenbewertung Rechnung./rob/edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2025 / 16:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Symrise Aktie
Die Symrise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 73,44 auf Tradegate (30. September 2025, 13:49 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Symrise Aktie um -2,88 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -11,06 %.
Die Marktkapitalisierung von Symrise bezifferte sich zuletzt auf 10,31 Mrd..
Symrise zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,1400 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 92,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 71,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 105,00EUR was eine Bandbreite von -3,77 %/+42,31 % bedeutet.
Analyst: UBS
Kursziel: 99 Euro
Das Wachstum von nur 2% kommt ja nach Aussage des Unternehmens auch deshalb zustande, weil die Vergleichswerte im Vorjahr hoch waren. Letztendlich hat Synrise die Prognose für das Umsatzwachstum für 2025 insgesamt ja "nur" von 5 - 7 % (Prognose Ende Januar 2025) auf nunmehr 3 - 5 % zurückgenommen. Nimmt man jeweils die Mitte, also von 6% auf 4%.
