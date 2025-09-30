Börsen Update Europa - 30.09. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %

Der MDAX steht bei 30.129,27 PKT und gewinnt bisher +0,12 %. Top-Werte: PUMA +3,92 %, AUTO1 Group +3,69 %, Hochtief +3,12 % Flop-Werte: Deutsche Lufthansa -7,27 %, Redcare Pharmacy -3,29 %, Porsche AG -2,71 %

Der DAX bewegt sich bei 23.770,36 PKT und steigt um +0,02 %. Top-Werte: MTU Aero Engines +3,33 %, Commerzbank +1,29 %, Heidelberg Materials +1,19 % Flop-Werte: Daimler Truck Holding -1,40 %, E.ON -1,05 %, Rheinmetall -0,93 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:59) bei 3.623,82 PKT und steigt um +0,24 %.

Top-Werte: SMA Solar Technology +3,49 %, IONOS Group +3,03 %, CANCOM SE +2,45 %

Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -1,34 %, Kontron -1,12 %, AIXTRON -0,75 %

Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.505,61 PKT und fällt um -0,08 %.

Top-Werte: UniCredit +1,80 %, argenx +1,66 %, Inditex +1,19 %

Flop-Werte: TotalEnergies -2,78 %, Hermes International -2,66 %, ENI -1,50 %

Der ATX bewegt sich bei 4.653,41 PKT und fällt um -0,18 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,39 %, BAWAG Group +1,26 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,99 %

Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,73 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,19 %, Immofinanz -1,07 %

Der SMI steht aktuell (13:59:59) bei 12.042,37 PKT und steigt um +0,12 %.

Top-Werte: Logitech International +1,21 %, Amrize +1,13 %, Swiss Life Holding +0,86 %

Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,57 %, Swisscom -0,81 %, CIE Financiere Richemont -0,73 %

Der CAC 40 bewegt sich bei 7.858,05 PKT und fällt um -0,30 %.

Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +0,95 %, Schneider Electric +0,80 %, Vinci +0,80 %

Flop-Werte: TotalEnergies -2,78 %, Hermes International -2,66 %, Pernod Ricard -2,07 %

Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.658,85 PKT und steigt um +0,38 %.

Top-Werte: Tele2 (B) +1,09 %, Skanska (B) +0,73 %, Essity Registered (B) +0,57 %

Flop-Werte: Getinge (B) -0,72 %, SSAB Registered (A) -0,65 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,62 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.010,00 PKT und gewinnt bisher +1,83 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +0,99 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,78 %, Jumbo +0,76 %

Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,35 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,28 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,23 %