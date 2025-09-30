    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMTU Aero Engines AktievorwärtsNachrichten zu MTU Aero Engines

    Börsen Update

    Börsen Update Europa - 30.09. - FTSE Athex 20 stark +1,83 %

    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Der DAX bewegt sich bei 23.770,36 PKT und steigt um +0,02 %.
    Top-Werte: MTU Aero Engines +3,33 %, Commerzbank +1,29 %, Heidelberg Materials +1,19 %
    Flop-Werte: Daimler Truck Holding -1,40 %, E.ON -1,05 %, Rheinmetall -0,93 %

    Der MDAX steht bei 30.129,27 PKT und gewinnt bisher +0,12 %.
    Top-Werte: PUMA +3,92 %, AUTO1 Group +3,69 %, Hochtief +3,12 %
    Flop-Werte: Deutsche Lufthansa -7,27 %, Redcare Pharmacy -3,29 %, Porsche AG -2,71 %

    Der TecDAX steht aktuell (13:59:59) bei 3.623,82 PKT und steigt um +0,24 %.
    Top-Werte: SMA Solar Technology +3,49 %, IONOS Group +3,03 %, CANCOM SE +2,45 %
    Flop-Werte: Carl Zeiss Meditec -1,34 %, Kontron -1,12 %, AIXTRON -0,75 %

    Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.505,61 PKT und fällt um -0,08 %.
    Top-Werte: UniCredit +1,80 %, argenx +1,66 %, Inditex +1,19 %
    Flop-Werte: TotalEnergies -2,78 %, Hermes International -2,66 %, ENI -1,50 %

    Der ATX bewegt sich bei 4.653,41 PKT und fällt um -0,18 %.
    Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +1,39 %, BAWAG Group +1,26 %, CA-Immobilien-Anlagen +0,99 %
    Flop-Werte: Raiffeisen Bank International -1,73 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -1,19 %, Immofinanz -1,07 %

    Der SMI steht aktuell (13:59:59) bei 12.042,37 PKT und steigt um +0,12 %.
    Top-Werte: Logitech International +1,21 %, Amrize +1,13 %, Swiss Life Holding +0,86 %
    Flop-Werte: Kuehne + Nagel International -2,57 %, Swisscom -0,81 %, CIE Financiere Richemont -0,73 %

    Der CAC 40 bewegt sich bei 7.858,05 PKT und fällt um -0,30 %.
    Top-Werte: Compagnie de Saint-Gobain +0,95 %, Schneider Electric +0,80 %, Vinci +0,80 %
    Flop-Werte: TotalEnergies -2,78 %, Hermes International -2,66 %, Pernod Ricard -2,07 %

    Der OMX Stockholm 30 bewegt sich bei 2.658,85 PKT und steigt um +0,38 %.
    Top-Werte: Tele2 (B) +1,09 %, Skanska (B) +0,73 %, Essity Registered (B) +0,57 %
    Flop-Werte: Getinge (B) -0,72 %, SSAB Registered (A) -0,65 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) -0,62 %

    Der FTSE Athex 20 steht bei 5.010,00 PKT und gewinnt bisher +1,83 %.
    Top-Werte: Piraeus Port Authority +0,99 %, Eurobank Ergasias Services and Holdings +0,78 %, Jumbo +0,76 %
    Flop-Werte: LAMDA Development Holding and Real Estate Development -2,35 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -2,28 %, GEK Terna Holding Real Estate Construction -2,23 %



    Autor
    wO Newsflash
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
