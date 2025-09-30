United Labels: Starkes Halbjahr, optimistischer Ausblick für 2025
United Labels AG trotzt Herausforderungen mit Optimismus: Steigende Margen und ein wachsendes Online-Geschäft stärken das Vertrauen in die Zukunft, während beliebte Marken wie Paw Patrol den Markt erobern.
Foto: adobe.stock.com
- United Labels AG verzeichnete im ersten Halbjahr 2025 einen Konzernumsatz von EUR 7,3 Mio., was einem Rückgang im Vergleich zum Vorjahr (EUR 10,2 Mio.) entspricht.
- Die Rohertragsmarge stieg um 9,5 %P, was zu einem EBITDA von EUR 0,6 Mio. führte, verglichen mit EUR 1,2 Mio. im Vorjahr.
- Das Online-Geschäft der United Labels AG verzeichnete einen Umsatzanstieg von 6% im ersten Halbjahr 2025.
- Der Auftragsbestand stieg zum 30.06.2025 um 21% auf EUR 14,8 Mio. im Vergleich zum Vorjahr.
- United Labels erwartet trotz des Umsatzrückgangs im ersten Halbjahr ein Wachstum beim Umsatz und Ertrag für das Gesamtjahr 2025.
- United Labels AG ist ein börsennotiertes Unternehmen, das Bekleidung, Heimtextilien und Geschenkartikel mit Marken wie Paw Patrol und Harry Potter entwickelt und vertreibt.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q3), bei United Labels ist am 28.11.2025.
Der Kurs von United Labels lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5000EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +2,74 % im
Plus.
18 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,4500EUR das entspricht einem Minus von -3,33 % seit der Veröffentlichung.
0,00 %
+3,45 %
-9,09 %
-4,46 %
-11,76 %
-40,94 %
+36,36 %
-59,17 %
-98,16 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte