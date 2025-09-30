Bite Stream sichert sich Finanzierung durch NewSpring Capital

LONDON, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Bite Investments, ein führender Anbieter von Technologielösungen für den Bereich alternativer Anlagen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sich 25 Millionen US-Dollar an strategischem Wachstumskapital von NewSpring Growth gesichert hat, der speziellen Wachstumsbeteiligungsstrategie von NewSpring Capital, die in schnell wachsende, branchenverändernde Technologieunternehmen investiert.

Die Finanzierung stellt einen bedeutenden Meilenstein für das Ziel von Bite Investments dar, das Anlegererlebnis zu optimieren und den Zugang zu alternativen Anlagen zu demokratisieren. Mit dieser neuen Investition wird das Unternehmen seine Technologieplattform weiter ausbauen, sein Team weiter vergrößern und seine Dienstleistungen für Vermögensverwalter und Investoren weltweit verbessern.

Das Flaggschiffprodukt von Bite Investments, Bite Stream, ist eine modulare End-to-End-Plattform, die einen einzigen cloudbasierten Hub für die Verwaltung aller Phasen der Investorenreise bietet. Die Lösung optimiert die Einbindung von Investoren und die Kommunikation mit ihnen und bietet sowohl Kommanditisten als auch Privatanlegern ein einziges Portal, über das sie alle ihre Bestände an einem Ort einsehen können. Bite Stream hat sich als unverzichtbares und intuitives Tool für Kunden erwiesen, um Kapital zu beschaffen und Investoren zu verwalten. Da das weltweite verwaltete Vermögen in privaten Märkten weiterhin rasant wächst, hofft Bite Stream, die Branche in ein neues Zeitalter der Automatisierung im Bereich der alternativen Vermögensverwaltung zu führen.

Punktlösungen gehören der Vergangenheit an. Die Zukunft gehört der Retailisierung und Innovation.

Private Märkte waren lange Zeit auf isolierte, veraltete Systeme angewiesen, die Innovationen behindern und das Wachstum einschränken. Bite Investments begegnet dieser Herausforderung mit einer einheitlichen Plattformlösung, die die Erfahrungen von Investoren und Managern vereinheitlicht. Das strategische Wachstumskapital von NewSpring wird diese Strategie beschleunigen und es Bite Investments ermöglichen, kritische Lücken in der Technologielandschaft der privaten Märkte zu schließen und für mehr Effizienz, Transparenz und Zugang zu sorgen.