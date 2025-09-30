Avemio Group und Deutsche Lufthansa: Digitaler Erfolg im H1 2025!
Avemio Group setzt im ersten Halbjahr 2025 neue Maßstäbe: Mit einem Umsatzsprung im Digitalgeschäft und preisgekrönten Innovationen erobert das Unternehmen die Branche.
Foto: Boris Roessler - dpa
- Avemio Group hat im ersten Halbjahr 2025 das Ergebnis verbessert und das Digitalgeschäft deutlich ausgebaut.
- Der Umsatz im Digitalgeschäft stieg auf EUR 5,3 Mio., etwa doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum, mit Cloud-Lösung helmut.cloud und KI-Plattform CaraOne als zentrale Produkte.
- CaraOne wurde auf der NAB Show 2025 als „Product of the Year“ ausgezeichnet und hat bereits erste Aufträge von US-Medienhäusern erhalten.
- Ein Effizienzprogramm im Handelsbereich zeigt Wirkung, mit einer geplanten Reduzierung der Fixkosten um EUR 1,5 Mio. p.a. ab 2026 und der Integration aller Handelsmarken unter „Teltec“.
- Die Konzernrohertragsmarge verbesserte sich auf 23,9 %, und das Konzernbetriebsergebnis (EBIT) stieg auf EUR -0,9 Mio. durch Kostensenkungen.
- Für das zweite Halbjahr 2025 erwartet Avemio AG eine Belebung im Handelsgeschäft und signifikante Umsatzbeiträge der neuen Digitalprodukte.
