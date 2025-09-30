    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Höchster Stand dieses Jahr

    Inflation in Deutschland steigt auf 2,4 Prozent

    Für Sie zusammengefasst
    • Inflationsrate in Deutschland steigt auf 2,4 Prozent.
    • Höchster Stand im Jahr 2023 laut Statistischem Amt.
    • Experten erwarteten niedrigeren Wert als gemeldet.

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Deutschland ist mit 2,4 Prozent im September auf den höchsten Stand im laufenden Jahr gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Experten hatten im Schnitt einen niedrigeren Wert erwartet./ben/als/DP/jha



    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
