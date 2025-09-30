Höchster Stand dieses Jahr
Inflation in Deutschland steigt auf 2,4 Prozent
Für Sie zusammengefasst
- Inflationsrate in Deutschland steigt auf 2,4 Prozent.
- Höchster Stand im Jahr 2023 laut Statistischem Amt.
- Experten erwarteten niedrigeren Wert als gemeldet.
WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Inflationsrate in Deutschland ist mit 2,4 Prozent im September auf den höchsten Stand im laufenden Jahr gestiegen. Das teilte das Statistische Bundesamt auf Basis vorläufiger Zahlen mit. Experten hatten im Schnitt einen niedrigeren Wert erwartet./ben/als/DP/jha
