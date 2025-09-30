    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    Selbst ist die Frau - und sorgt vor! (FOTO)

    Münster (ots) - Altersarmut trifft Frauen in Deutschland deutlich häufiger als
    Männer - das belegen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Die Ursachen
    sind vielschichtig: Teilzeit, geringere Verdienste sowie familiäre Pflegezeiten
    und Care-Arbeit sorgen dafür, dass Frauen im Ruhestand oft mit deutlich weniger
    auskommen müssen. Die Provinzial Versicherung hat alle Fakten zur Altersvorsorge
    für Frauen zusammengetragen - und gibt Tipps, um der Rentenlücke frühzeitig
    entgegenzuwirken.

    Fakten schaffen Bewusstsein für Rentenlücke

    Frauen bekommen im Durchschnitt knapp 39 Prozent weniger Rente als Männer. Fast
    jede zweite berufstätige Frau arbeitet in Teilzeit, was die Rentenansprüche
    zusätzlich mindert. Der sogenannte Gender Pay Gap, also das
    geschlechtsspezifische Lohngefälle, beträgt laut aktuellen Zahlen 18 Prozent.
    Hinzu kommt: Zwei von drei Pflegefällen, die zu Hause betreut werden, werden von
    ihren weiblichen Angehörigen gepflegt - oft zu Lasten des Einkommens. "Wer
    beruflich zurücksteckt, tut dies häufig im Sinne der Familie - sowohl bei der
    Kinderbetreuung als auch bei der Pflege von Angehörigen. Das wirkt sich jedoch
    langfristig auf die Rente aus", erklärt Dr. Ulrike Klees, Provinzial
    Mitarbeiterin der Vertriebskonzeption aus dem Team Selbstvorsorgerin - Female
    Finance.

    Private Vorsorge: Schon mit kleinen Beiträgen vorsorgen

    Die gesetzliche Rente allein reicht heute nur noch selten, um den gewohnten
    Lebensstandard zu halten. Das aktuelle Rentenniveau in Deutschland deckt nur
    etwa die Hälfte des letzten Einkommens ab. Trotz der Risiken unterschätzen viele
    Frauen die Bedeutung privater Vorsorge: Nur etwa 36 Prozent aller Frauen
    besitzen eine private Altersvorsorge, bei Männern sind es immerhin 48 Prozent.
    Der Umstieg vom Erwerbsleben in den Ruhestand verläuft dabei sehr individuell -
    und genau darauf kommt es auch bei der Planung an. "Viele Frauen beschäftigen
    sich mit ihrer Altersvorsorge zu spät oder gar nicht", sagt Klees. "Dabei wirken
    sich schon kleine Beträge und frühe Weichenstellungen auf die finanzielle
    Situation im Ruhestand aus."

    Ein Rechenbeispiel: Wer im Alter von 30 Jahren monatlich 100 Euro in die private
    Altersvorsorge investiert, erhält bei einer fondsgebundenen Rentenversicherung,
    einem Renteneintrittsalter von 67 Jahren und einer durchschnittlichen jährlichen
    Wertentwicklung von 6 Prozent entweder monatlich bis zu 530 Euro oder eine
    Kapitalabfindung von gut 140.000 Euro - zusätzlich zur gesetzlichen Rente. Dabei
    können die Leistungen je nach Vorsorgeprodukt, Zeitraum der Einzahlung und
    Wertentwicklung der Renditen individuell variieren.

    Schritt für Schritt den Vermögensaufbau zur Chefinnen-Sache machen
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Selbst ist die Frau - und sorgt vor! (FOTO) Altersarmut trifft Frauen in Deutschland deutlich häufiger als Männer - das belegen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Die Ursachen sind vielschichtig: Teilzeit, geringere Verdienste sowie familiäre Pflegezeiten und Care-Arbeit sorgen …