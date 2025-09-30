Selbst ist die Frau - und sorgt vor! (FOTO)

Münster (ots) - Altersarmut trifft Frauen in Deutschland deutlich häufiger als

Männer - das belegen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamtes. Die Ursachen

sind vielschichtig: Teilzeit, geringere Verdienste sowie familiäre Pflegezeiten

und Care-Arbeit sorgen dafür, dass Frauen im Ruhestand oft mit deutlich weniger

auskommen müssen. Die Provinzial Versicherung hat alle Fakten zur Altersvorsorge

für Frauen zusammengetragen - und gibt Tipps, um der Rentenlücke frühzeitig

entgegenzuwirken.



Fakten schaffen Bewusstsein für Rentenlücke





Frauen bekommen im Durchschnitt knapp 39 Prozent weniger Rente als Männer. Fastjede zweite berufstätige Frau arbeitet in Teilzeit, was die Rentenansprüchezusätzlich mindert. Der sogenannte Gender Pay Gap, also dasgeschlechtsspezifische Lohngefälle, beträgt laut aktuellen Zahlen 18 Prozent.Hinzu kommt: Zwei von drei Pflegefällen, die zu Hause betreut werden, werden vonihren weiblichen Angehörigen gepflegt - oft zu Lasten des Einkommens. "Werberuflich zurücksteckt, tut dies häufig im Sinne der Familie - sowohl bei derKinderbetreuung als auch bei der Pflege von Angehörigen. Das wirkt sich jedochlangfristig auf die Rente aus", erklärt Dr. Ulrike Klees, ProvinzialMitarbeiterin der Vertriebskonzeption aus dem Team Selbstvorsorgerin - FemaleFinance.Private Vorsorge: Schon mit kleinen Beiträgen vorsorgenDie gesetzliche Rente allein reicht heute nur noch selten, um den gewohntenLebensstandard zu halten. Das aktuelle Rentenniveau in Deutschland deckt nuretwa die Hälfte des letzten Einkommens ab. Trotz der Risiken unterschätzen vieleFrauen die Bedeutung privater Vorsorge: Nur etwa 36 Prozent aller Frauenbesitzen eine private Altersvorsorge, bei Männern sind es immerhin 48 Prozent.Der Umstieg vom Erwerbsleben in den Ruhestand verläuft dabei sehr individuell -und genau darauf kommt es auch bei der Planung an. "Viele Frauen beschäftigensich mit ihrer Altersvorsorge zu spät oder gar nicht", sagt Klees. "Dabei wirkensich schon kleine Beträge und frühe Weichenstellungen auf die finanzielleSituation im Ruhestand aus."Ein Rechenbeispiel: Wer im Alter von 30 Jahren monatlich 100 Euro in die privateAltersvorsorge investiert, erhält bei einer fondsgebundenen Rentenversicherung,einem Renteneintrittsalter von 67 Jahren und einer durchschnittlichen jährlichenWertentwicklung von 6 Prozent entweder monatlich bis zu 530 Euro oder eineKapitalabfindung von gut 140.000 Euro - zusätzlich zur gesetzlichen Rente. Dabeikönnen die Leistungen je nach Vorsorgeprodukt, Zeitraum der Einzahlung undWertentwicklung der Renditen individuell variieren.Schritt für Schritt den Vermögensaufbau zur Chefinnen-Sache machen