    Crowdfunding gegen steigende Energiekosten / Heizungsoptimierung ermöglicht bis 35 % Einsparung / Nun soll europaweite Expansion der in Deutschland erfolgreichen Plattform vorangetrieben werden (FOTO)

    Berlin (ots) -

    - Digitale Heizungsoptimierung mit metr senkt Energieverbrauch um bis zu 35
    Prozent
    - Mehr Energieeffizienz ohne aufwändige und teure Gebäudesanierung
    - Europäischer Wachstumsschritt gemeinsam mit Investoren

    Zum Beginn der neuen Heizsaison stehen Vermieter und Mieter vor rauen Zeiten:
    Einerseits werden die Heiz- und CO2-Kosten nach jüngsten Prognosen (https://www.
    handelsblatt.com/dpa/energiekosten-prognose-heizkosten-steigen-2025-deutlich-an/
    30479146.html) deutlich steigen. Gleichzeitig plant die Bundesregierung die
    BEG-Fördermittel für die energetische Sanierung massiv zusammenzustreichen, das
    Gebäudeenergiegesetz wackelt - und damit auch die Investitionsbereitschaft der
    Immobilienwirtschaft. Doch das Berliner PropTech metr bietet eine Lösung für
    mehr Energieeffizienz, die sich auch ohne Subventionen rechnet: Digitale
    Heizungsoptimierung ermöglicht im Gebäudebestand Energieeinsparungen von bis zu
    35 Prozent ohne große Investments.

    "Die meisten Gebäude verschwenden immer noch Energie, weil ihnen intelligente,
    erschwingliche Lösungen zur Optimierung ihrer Heizungsanlagen fehlen, die zirka
    80 Prozent des Energieverbrauchs von Gebäuden verursachen. Dies steht in
    deutlichem Kontrast zu den ehrgeizigen Klimazielen der EU", erklärt Dr. Franka
    Birke, Geschäftsführerin, metr. "Die Plug-&-Play-Technologie von metr liefert
    Energieinformationen in Echtzeit und optimiert Heizungen in Bestandsgebäuden
    mittels KI-gestützter Software vollautomatisch. Dies führt zu einer sofortigen
    Senkung von Energiekosten und CO2-Emissionen, wovon Mieter und Vermieter
    gleichermaßen finanziell profitieren."

    Mit einer Crowdfunding-Kampagne soll nun die europaweite Expansion, der in
    Deutschland bereits erfolgreichen Plattform-Technologie, vorangetrieben werden.
    Bereits über 60 Unternehmen - darunter die Deutsche Telekom, das Deutsche Rote
    Kreuz und die Median Kliniken - setzen auf die Software von metr in rund 3.600
    Gebäuden mit mehr als 100.000 Mieteinheiten. metr hat bereits mehr als 5 Million
    Euro Eigenkapital im Rahmen eines First Closing eingesammelt. Als Teil des
    Second Closings dieser Series B sollen weitere 1,5 Millionen Euro eingesammelt
    werden, u.a. über die Crowdfunding-Plattform Invesdor (https://www.invesdor.de/p
    rojekte/15d62e86-5e54-41ab-adc2-c692ffc8b157?utm_campaign=c.metr_01.ex&utm_sourc
    e=presse&utm_medium=presse) .

    Energieeffizienz bietet wirtschaftliches Potenzial

    Der Zeitpunkt für Investoren könnte kaum besser sein: Während die Energiepreise
    weiter steigen und die EU strengere Effizienzvorgaben für die
    Immobilienwirtschaft vorbereitet, suchen Bestandshalter nach schnellen,
    skalierbaren Lösungen, um die Heiz- und Betriebskosten zu senken.

    Interessierte Investoren haben noch bis zum 09.10.2025 Zeit, in ein wachsendes
    Technologieunternehmen zu investieren, das einen messbaren Beitrag zur
    Energiewende leistet.Die Vorteile sind:

    - Beitrag zur Reduktion von Energiekosten und CO2-Emissionen sowie zur
    Erreichung mehrerer UN-Nachhaltigkeitsziele
    - wachsende Nachfrage nach smarter Gebäudetechnik
    - Skalierung und Internationalisierung auf Basis von bereits 3.600 unter Vertrag
    genommenen Gebäuden in Deutschland
    - Zukunftsfähige automatisierte Technologie
    - Software-as-a-Service und Equipment-as-a-Service Geschäftsmodelle für
    langfristige Einnahmen

    Über metr

    https://metr.systems/de/ entwickelt datengesteuerte Lösungen für die
    Immobilienwirtschaft und vernetzt diese auf einer Plattform für
    energieeffiziente und nachhaltige Gebäude - um Gebäude energieeffizienter und
    nachhaltiger zu machen und die weltweiten CO2-Emissionen zu reduzieren.

    Pressekontakt:

    metr Building Management Systems GmbH
    Victoria Berndt
    Director Marketing & Communications
    mailto:victoria.berndt@metr.systems
    http://www.metr.systems

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181090/6128464
    OTS: metr Building Management Systems GmbH


