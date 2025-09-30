Crowdfunding gegen steigende Energiekosten / Heizungsoptimierung ermöglicht bis 35 % Einsparung / Nun soll europaweite Expansion der in Deutschland erfolgreichen Plattform vorangetrieben werden (FOTO)

Starlink ist gefährlich – aber nicht allmächtig

Starlink kann Nischen erobern, besonders in ländlichen Gebieten. Aber T-Mobile US hat eine breite Verteidigungslinie: starke Infrastruktur, clevere Tarife, emotionale Kundenbindung und sogar eine strategische Allianz mit dem Angreifer. Kunden können über T-Mobile Starlink-Dienste nutzen, ohne den Anbieter zu wechseln

Starlink bietet nur Internet – kein Mobilfunk, kein Entertainment, kein Service vor Ort.

Also so zappenduster sehe ich die Situation hier nicht...und habe auf dem Niveau Aktien (DT) gekauft...



