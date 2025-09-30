Metr
Crowdfunding gegen steigende Energiekosten / Heizungsoptimierung ermöglicht bis 35 % Einsparung / Nun soll europaweite Expansion der in Deutschland erfolgreichen Plattform vorangetrieben werden (FOTO)
Berlin (ots) -
- Digitale Heizungsoptimierung mit metr senkt Energieverbrauch um bis zu 35
Prozent
- Mehr Energieeffizienz ohne aufwändige und teure Gebäudesanierung
- Europäischer Wachstumsschritt gemeinsam mit Investoren
Zum Beginn der neuen Heizsaison stehen Vermieter und Mieter vor rauen Zeiten:
Einerseits werden die Heiz- und CO2-Kosten nach jüngsten Prognosen (https://www.
handelsblatt.com/dpa/energiekosten-prognose-heizkosten-steigen-2025-deutlich-an/
30479146.html) deutlich steigen. Gleichzeitig plant die Bundesregierung die
BEG-Fördermittel für die energetische Sanierung massiv zusammenzustreichen, das
Gebäudeenergiegesetz wackelt - und damit auch die Investitionsbereitschaft der
Immobilienwirtschaft. Doch das Berliner PropTech metr bietet eine Lösung für
mehr Energieeffizienz, die sich auch ohne Subventionen rechnet: Digitale
Heizungsoptimierung ermöglicht im Gebäudebestand Energieeinsparungen von bis zu
35 Prozent ohne große Investments.
"Die meisten Gebäude verschwenden immer noch Energie, weil ihnen intelligente,
erschwingliche Lösungen zur Optimierung ihrer Heizungsanlagen fehlen, die zirka
80 Prozent des Energieverbrauchs von Gebäuden verursachen. Dies steht in
deutlichem Kontrast zu den ehrgeizigen Klimazielen der EU", erklärt Dr. Franka
Birke, Geschäftsführerin, metr. "Die Plug-&-Play-Technologie von metr liefert
Energieinformationen in Echtzeit und optimiert Heizungen in Bestandsgebäuden
mittels KI-gestützter Software vollautomatisch. Dies führt zu einer sofortigen
Senkung von Energiekosten und CO2-Emissionen, wovon Mieter und Vermieter
gleichermaßen finanziell profitieren."
Mit einer Crowdfunding-Kampagne soll nun die europaweite Expansion, der in
Deutschland bereits erfolgreichen Plattform-Technologie, vorangetrieben werden.
Bereits über 60 Unternehmen - darunter die Deutsche Telekom, das Deutsche Rote
Kreuz und die Median Kliniken - setzen auf die Software von metr in rund 3.600
Gebäuden mit mehr als 100.000 Mieteinheiten. metr hat bereits mehr als 5 Million
Euro Eigenkapital im Rahmen eines First Closing eingesammelt. Als Teil des
Second Closings dieser Series B sollen weitere 1,5 Millionen Euro eingesammelt
werden, u.a. über die Crowdfunding-Plattform Invesdor (https://www.invesdor.de/p
rojekte/15d62e86-5e54-41ab-adc2-c692ffc8b157?utm_campaign=c.metr_01.ex&utm_sourc
e=presse&utm_medium=presse) .
Energieeffizienz bietet wirtschaftliches Potenzial
Der Zeitpunkt für Investoren könnte kaum besser sein: Während die Energiepreise
weiter steigen und die EU strengere Effizienzvorgaben für die
Immobilienwirtschaft vorbereitet, suchen Bestandshalter nach schnellen,
skalierbaren Lösungen, um die Heiz- und Betriebskosten zu senken.
Interessierte Investoren haben noch bis zum 09.10.2025 Zeit, in ein wachsendes
Technologieunternehmen zu investieren, das einen messbaren Beitrag zur
Energiewende leistet.Die Vorteile sind:
- Beitrag zur Reduktion von Energiekosten und CO2-Emissionen sowie zur
Erreichung mehrerer UN-Nachhaltigkeitsziele
- wachsende Nachfrage nach smarter Gebäudetechnik
- Skalierung und Internationalisierung auf Basis von bereits 3.600 unter Vertrag
genommenen Gebäuden in Deutschland
- Zukunftsfähige automatisierte Technologie
- Software-as-a-Service und Equipment-as-a-Service Geschäftsmodelle für
langfristige Einnahmen
Über metr
https://metr.systems/de/ entwickelt datengesteuerte Lösungen für die
Immobilienwirtschaft und vernetzt diese auf einer Plattform für
energieeffiziente und nachhaltige Gebäude - um Gebäude energieeffizienter und
nachhaltiger zu machen und die weltweiten CO2-Emissionen zu reduzieren.
Pressekontakt:
metr Building Management Systems GmbH
Victoria Berndt
Director Marketing & Communications
mailto:victoria.berndt@metr.systems
http://www.metr.systems
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181090/6128464
OTS: metr Building Management Systems GmbH
