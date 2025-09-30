Cartier beginnt mit metallurgischen Testarbeiten auf Cadillac

Val-d’Or, Quebec, 30. September 2025 / IRW-Press / Cartier Resources Inc. („Cartier“ oder das „Unternehmen“) (TSXV: ECR; FWB: 6CA) freut sich, bekannt zu geben, dass Soutex, ein auf Mineralaufbereitung und Metallurgie spezialisiertes Unternehmen, mit der Durchführung des ersten fortgeschrittenen und umfassenden metallurgischen Probenahme- und Testprogramms für den Hauptsektor seines Projekts Cadillac beauftragt wurde.

Hauptziele des Programms

- Ermittlung der erwarteten Goldgewinnungsraten und Verbesserung der historischen Ergebnisse der Lagerstätte Chimo.

- Erstellung erster metallurgischer Gewinnungsdaten für die Satellitenlagerstätten East Chimo und West Nordeau, für die bisher keine Daten vorliegen.

- Unterstützung der Entwicklung eines integrierten Verfahrensablaufplans.

- Bereitstellung wichtiger Daten für zukünftige Vergleichsstudien zur Steuerung der Projektentwicklung.

„Das metallurgische Programm stellt einen wichtigen Meilenstein zur Risikominderung dar, um die Entwicklung des Projekts Cadillac voranzutreiben. Durch das Verständnis, wie das mineralisierte Material auf konventionelle Aufbereitungsmethoden reagiert, können wir den effizientesten und kostengünstigsten Verfahrensablaufplan definieren. Dies hat das Potenzial, sowohl die Kapital- als auch die Betriebskosten erheblich zu senken und gleichzeitig unsere Umweltbilanz zu verbessern. Die gewonnenen Daten werden direkt zur Optimierung der Projektentwicklung beitragen und unsere Wirtschaftsmodelle verbessern. Kurz gesagt, diese Testergebnisse werden die technische Grundlage des Projekts stärken und dazu beitragen, einen höheren Shareholder-Value zu erzielen.“ – Philippe Cloutier, President und CEO von Cartier.

„Nach dem kürzlich erfolgten Start der grundlegenden Umweltstudien freuen wir uns, das Projekt Cadillac mit dem Beginn unseres ersten modernen metallurgischen Testprogramms voranzutreiben. Da die historischen Daten mittlerweile fast 30 Jahre alt sind, war es für Cartier unerlässlich, aktuelle, qualitativ hochwertige Daten zu generieren, die den aktuellen Standards entsprechen. Dieses umfassende Programm wird das mineralisierte Material und das Goldgewinnungspotenzial charakterisieren und den optimalen Mahlgrad validieren (wichtige Inputs für zukünftige technische und wirtschaftliche Studien). In Kombination mit unserem laufenden 100.000 Meter umfassenden Bohrprogramm versetzen uns diese Initiativen in die Lage, den vollen Wert des Projekts Cadillac zu erschließen.“ – Ronan Déroff, Vice President Exploration von Cartier.