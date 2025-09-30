Tokenwell kündigt die Einführung einer Krypto-Investment-App für Privatanleger in den Vereinigten Staaten an

Durch die Verfügbarkeit im App Store und auf Google Play können nun auch US-Anleger auf professionell zusammengestellte Krypto-Baskets zugreifen. Die Ersteinführung auf dem europäischen Markt soll in Deutschland erfolgen.

Toronto, ON / IRW-Press / 30. September 2025 / Tokenwell Platforms Inc. (CSE: TWEL) (OTCQB: TWELF) (FWB: Y920) („Tokenwell“ oder das „Unternehmen“), hat heute die Einführung seiner Krypto-Investment-App für Privatanleger bekannt gegeben. Die neue App ist ab sofort für Nutzer in den Vereinigten Staaten im Apple App Store und im Google Play Store verfügbar. Diese Einführung ist für Tokenwell ein weiterer wichtiger Meilenstein seit seiner Übernahme von WealthAgile Inc. und bietet Privatanlegern eine neue Möglichkeit, in professionell zusammengestellte Krypto-Baskets zu investieren.

Mit der Tokenwell-App können Nutzer Veranlagungen in professionell kuratierte Krypto-Baskets tätigen, die von den branchenführenden Indexanbietern CoinDesk Indices und Coin Metrics erstellt wurden. Durch die Anmeldung bei ihren bestehenden Coinbase- oder Crypto.com-Exchange-Konten über die App können Anleger mit nur wenigen Klicks diversifizierte Baskets kaufen, während ihre Vermögenswerte gleichzeitig sicher auf der eigenen Börse verwahrt bleiben. Tokenwell übernimmt zu keinem Zeitpunkt die Verwahrung von Vermögenswerten. Die App verfügt über eine moderne, einfach gestaltete Benutzeroberfläche, die auf Geschwindigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Alltagstauglichkeit ausgelegt ist.

Erweiterter Zugang zu professionellen Produkten

Bisher waren diese institutionellen Krypto-Baskets nur akkreditierten und institutionellen Investoren vorbehalten. Nun sind sie dank Tokenwell erstmals dem breiter aufgestellten Privatkundenmarkt und damit auch nicht akkreditierten Anlegern zugänglich. Die Zusammenarbeit mit renommierten Indexanbietern wie CoinDesk Indices und Coin Metrics stellt sicher, dass jeder Basket einen transparenten, regelbasierten Ansatz widerspiegelt und professionelle Krypto-Anlageinstrumente direkt für Privatanleger zugänglich macht.

Phase 1: Markteinführung in den USA

Bei der Einführung unterstützt die Tokenwell-App Käufe in USD. US-Anleger können ihre Bestände in USD einsehen und mit USDC-Guthaben aus ihren verbundenen Börsenkonten in solche Baskets investieren. Der Erfolg der ersten Phase wird daran gemessen werden, ob es Tokenwell gelingt, ein reibungsloses Benutzer-Onboarding zu ermöglichen, entsprechende Börsenverbindungen herzustellen, Basket-Käufe einfach zu gestalten und so eine Early-Adopter-Basis aufzubauen.