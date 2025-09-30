    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Befreiung aus dem Würgegriff der Regulierung

    Berlin (ots) - "Die dramatischen Zahlen aus der Wirtschaft sprechen eine klare
    Sprache: Wir brauchen spürbare Entlastungen. Wenn die Bundesregierung jetzt den
    Bürokratieabbau konkret angeht, hat sie unsere vollste Unterstützung. Wir müssen
    komplexe Regulierungen vereinfachen und die Potenziale der Digitalisierung
    richtig nutzen. Wir alle wissen, dass es nicht reicht, nur über Bürokratieabbau
    zu reden. Unsere Unternehmen erwarten jetzt konkrete Schritte. Sie klagen, dass
    die bisherigen Entlastungsmaßnahmen noch zu wenig bei ihnen ankommen", fordert
    Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,
    Dienstleistungen (BGA), anlässlich der ersten Klausurtagung der Bundesregierung.

    Jandura weiter: "Die Kabinettsklausur kann dafür den Auftakt setzen.
    Wettbewerbsfähigkeit, Deregulierung und Staatsmodernisierung gehören ganz oben
    auf die politische Agenda. Entscheidend ist, dass Worten jetzt Taten folgen. Der
    Herbst der Reformen kann heute beginnen - erst in Berlin und dann weiter in
    Brüssel."

    Auch gegenüber Brüssel mahnt der BGA-Präsident unmissverständlich:

    "Europa steht im Wettbewerb mit USA und China und muss sich in einer Welt
    zunehmender geopolitischer Spannungen behaupten. Dafür braucht es eine starke
    wirtschaftliche Basis - keine Überfrachtung mit Regulierungen. Die wachsende
    Flut an Berichtspflichten und Auflagen bremst unsere Unternehmen immer weiter
    aus, statt sie zu stärken. Das gilt sowohl für die Entwaldungsrichtlinie EUDR
    als auch für CBAM. Damit muss Schluss sein. Wir fordern ein sofortiges
    Moratorium für neue Berichtspflichten und eine echte Entlastungsagenda, die den
    Binnenmarkt belebt, Investitionen erleichtert und Wachstum fördert. Wer Europa
    stark machen will, darf seine Unternehmen nicht durch kleinteilige Vorgaben
    fesseln."

    30.September 2025

    Pressekontakt:

    Iris von Rottenburg
    Abteilungsleiterin Kommunikation
    Frederike Röseler
    Pressesprecherin
    Tel: 030/590099520
    Mail: presse@bga.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6128488
    OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
    .V.




