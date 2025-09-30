Befreiung aus dem Würgegriff der Regulierung
Berlin (ots) - "Die dramatischen Zahlen aus der Wirtschaft sprechen eine klare
Sprache: Wir brauchen spürbare Entlastungen. Wenn die Bundesregierung jetzt den
Bürokratieabbau konkret angeht, hat sie unsere vollste Unterstützung. Wir müssen
komplexe Regulierungen vereinfachen und die Potenziale der Digitalisierung
richtig nutzen. Wir alle wissen, dass es nicht reicht, nur über Bürokratieabbau
zu reden. Unsere Unternehmen erwarten jetzt konkrete Schritte. Sie klagen, dass
die bisherigen Entlastungsmaßnahmen noch zu wenig bei ihnen ankommen", fordert
Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,
Dienstleistungen (BGA), anlässlich der ersten Klausurtagung der Bundesregierung.
Jandura weiter: "Die Kabinettsklausur kann dafür den Auftakt setzen.
Wettbewerbsfähigkeit, Deregulierung und Staatsmodernisierung gehören ganz oben
auf die politische Agenda. Entscheidend ist, dass Worten jetzt Taten folgen. Der
Herbst der Reformen kann heute beginnen - erst in Berlin und dann weiter in
Brüssel."
Sprache: Wir brauchen spürbare Entlastungen. Wenn die Bundesregierung jetzt den
Bürokratieabbau konkret angeht, hat sie unsere vollste Unterstützung. Wir müssen
komplexe Regulierungen vereinfachen und die Potenziale der Digitalisierung
richtig nutzen. Wir alle wissen, dass es nicht reicht, nur über Bürokratieabbau
zu reden. Unsere Unternehmen erwarten jetzt konkrete Schritte. Sie klagen, dass
die bisherigen Entlastungsmaßnahmen noch zu wenig bei ihnen ankommen", fordert
Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,
Dienstleistungen (BGA), anlässlich der ersten Klausurtagung der Bundesregierung.
Jandura weiter: "Die Kabinettsklausur kann dafür den Auftakt setzen.
Wettbewerbsfähigkeit, Deregulierung und Staatsmodernisierung gehören ganz oben
auf die politische Agenda. Entscheidend ist, dass Worten jetzt Taten folgen. Der
Herbst der Reformen kann heute beginnen - erst in Berlin und dann weiter in
Brüssel."
Auch gegenüber Brüssel mahnt der BGA-Präsident unmissverständlich:
"Europa steht im Wettbewerb mit USA und China und muss sich in einer Welt
zunehmender geopolitischer Spannungen behaupten. Dafür braucht es eine starke
wirtschaftliche Basis - keine Überfrachtung mit Regulierungen. Die wachsende
Flut an Berichtspflichten und Auflagen bremst unsere Unternehmen immer weiter
aus, statt sie zu stärken. Das gilt sowohl für die Entwaldungsrichtlinie EUDR
als auch für CBAM. Damit muss Schluss sein. Wir fordern ein sofortiges
Moratorium für neue Berichtspflichten und eine echte Entlastungsagenda, die den
Binnenmarkt belebt, Investitionen erleichtert und Wachstum fördert. Wer Europa
stark machen will, darf seine Unternehmen nicht durch kleinteilige Vorgaben
fesseln."
30.September 2025
Pressekontakt:
Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6128488
OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
.V.
"Europa steht im Wettbewerb mit USA und China und muss sich in einer Welt
zunehmender geopolitischer Spannungen behaupten. Dafür braucht es eine starke
wirtschaftliche Basis - keine Überfrachtung mit Regulierungen. Die wachsende
Flut an Berichtspflichten und Auflagen bremst unsere Unternehmen immer weiter
aus, statt sie zu stärken. Das gilt sowohl für die Entwaldungsrichtlinie EUDR
als auch für CBAM. Damit muss Schluss sein. Wir fordern ein sofortiges
Moratorium für neue Berichtspflichten und eine echte Entlastungsagenda, die den
Binnenmarkt belebt, Investitionen erleichtert und Wachstum fördert. Wer Europa
stark machen will, darf seine Unternehmen nicht durch kleinteilige Vorgaben
fesseln."
30.September 2025
Pressekontakt:
Iris von Rottenburg
Abteilungsleiterin Kommunikation
Frederike Röseler
Pressesprecherin
Tel: 030/590099520
Mail: presse@bga.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/6564/6128488
OTS: BGA Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen e
.V.
Autor folgen