Befreiung aus dem Würgegriff der Regulierung

Berlin (ots) - "Die dramatischen Zahlen aus der Wirtschaft sprechen eine klare

Sprache: Wir brauchen spürbare Entlastungen. Wenn die Bundesregierung jetzt den

Bürokratieabbau konkret angeht, hat sie unsere vollste Unterstützung. Wir müssen

komplexe Regulierungen vereinfachen und die Potenziale der Digitalisierung

richtig nutzen. Wir alle wissen, dass es nicht reicht, nur über Bürokratieabbau

zu reden. Unsere Unternehmen erwarten jetzt konkrete Schritte. Sie klagen, dass

die bisherigen Entlastungsmaßnahmen noch zu wenig bei ihnen ankommen", fordert

Dr. Dirk Jandura, Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel,

Dienstleistungen (BGA), anlässlich der ersten Klausurtagung der Bundesregierung.



Jandura weiter: "Die Kabinettsklausur kann dafür den Auftakt setzen.

Wettbewerbsfähigkeit, Deregulierung und Staatsmodernisierung gehören ganz oben

auf die politische Agenda. Entscheidend ist, dass Worten jetzt Taten folgen. Der

Herbst der Reformen kann heute beginnen - erst in Berlin und dann weiter in

Brüssel."





Auch gegenüber Brüssel mahnt der BGA-Präsident unmissverständlich:



"Europa steht im Wettbewerb mit USA und China und muss sich in einer Welt

zunehmender geopolitischer Spannungen behaupten. Dafür braucht es eine starke

wirtschaftliche Basis - keine Überfrachtung mit Regulierungen. Die wachsende

Flut an Berichtspflichten und Auflagen bremst unsere Unternehmen immer weiter

aus, statt sie zu stärken. Das gilt sowohl für die Entwaldungsrichtlinie EUDR

als auch für CBAM. Damit muss Schluss sein. Wir fordern ein sofortiges

Moratorium für neue Berichtspflichten und eine echte Entlastungsagenda, die den

Binnenmarkt belebt, Investitionen erleichtert und Wachstum fördert. Wer Europa

stark machen will, darf seine Unternehmen nicht durch kleinteilige Vorgaben

fesseln."



30.September 2025



