EU-Kommission genehmigt Versace-Übernahme durch Prada

    Für Sie zusammengefasst
    • EU genehmigt Pradas Übernahme von Versace.
    • Keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken festgestellt.
    • Kaufpreis beträgt 1,25 Milliarden Euro.

    BRÜSSEL/MAILAND (dpa-AFX) - Die EU-Kommission hat die Übernahme des italienischen Modehauses Versace durch Prada genehmigt. Die angemeldete Transaktion werfe keine wettbewerbsrechtlichen Bedenken auf, teilte die Brüsseler Behörde mit. Das Geschäft betreffe in erster Linie das Design, die Herstellung und den Vertrieb von Luxusgütern.

    Im April war bestätigt worden, dass die beiden großen Namen der italienischen und internationalen Modewelt künftig zusammengehören sollen. Der Kaufpreis wurde mit 1,25 Milliarden Euro angegeben. Der Name Versace, der auf den 1997 ermordeten Firmengründer Gianni Versace zurückgeht, soll erhalten bleiben. Die Marke Prada, die von zwei Brüdern gegründet wurde, gibt es bereits seit 1913.

    Eine Genehmigung der EU-Kommission galt als wahrscheinlich. Die Behörde wacht darüber, dass EU-Wettbewerbsrecht eingehalten wird./mjm/DP/jha





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
