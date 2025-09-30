Deutschland erlebt überraschenden Inflationsanstieg: Was kommt als Nächstes?

Im September hat sich die Inflation in Deutschland stärker beschleunigt als erwartet und stieg zum zweiten Mal in Folge. Dies beendete den disinflationären Trend der vergangenen Monate. Wie das Statistische Bundesamt am Dienstag mitteilte, erreichte die Inflation im September 2,4 Prozent. Analysten hatten zuvor einen moderaten Anstieg auf 2,2 Prozent prognostiziert, nachdem die EU-harmonisierten Preise im August nur um 2,1 Prozent gestiegen waren.

Die Kerninflation, die volatile Preise für Lebensmittel und Energie ausschließt, stieg im September auf 2,8 Prozent. Dies war der erste Anstieg nach drei Monaten stagnierender Werte bei 2,7 Prozent. Die Entwicklung in Deutschland könnte ein Indikator für die Inflation in der gesamten Eurozone sein. Analysten erwarten, dass auch dort die Inflation im September von 2,0 Prozent auf 2,2 Prozent steigen wird, was dem Ziel der Europäischen Zentralbank (EZB) entspricht.

Die EZB hat in diesem Monat die Zinsen unverändert gelassen und zeigt sich weiterhin optimistisch hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung, ohne Anzeichen für eine rasche Zinssenkung. Anleger reagieren gelassen auf den überraschenden Anstieg: Der DAX zeigt sich unbeeindruckt.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Der DAX wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 23.781PKT auf Ariva Indikation (30. September 2025, 14:28 Uhr) gehandelt.





Solarbranche vor dem Mega-Comeback? Diese 4 Aktien stehen vor dem Rebound! Jetzt Report kostenlos herunterladen!