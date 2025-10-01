Einstiegschance bei Nibe Industrier: Die Zeichen stehen wieder auf Wachstum

Doch die Analysten die Analysten von Bank of America sehen mittlerweile Licht am Ende des Tunnels und haben ihre Einschätzung für die Schweden auf Kaufen angehoben. Der Hauptgrund: Eine Rückkehr des Wachstums bei der Nachfrage nach Wärmepumpen in Europa sowie eine deutlich gesunkene Wettbewerbsintensität. Zusätzlich sorgt die aktuell niedrige Bewertung des Unternehmens für ein attraktives Einstiegspotenzial.

Der schwedische Klimatechnik-Konzern Nibe Industrier stellt Wärmepumpen, Heizkessel und Lüftungssysteme her. Viele Produkte des Konzerns sind angesichts des Trends zu mehr Nachhaltigkeit gefragter denn je. Und trotzdem notiert die Aktie aktuell rund 70 Prozent unter ihren Höchstständen aus dem Jahr 2021. In 2025 fällt die Bilanz bisher ebenfalls negativ aus. Seit Jahresanfang steht ein Minus von 14 Prozent.

Die Nachfrage nach Wärmepumpen in Europa zeigt klare Erholungstendenzen. Nibe konnte in diesem Jahr Marktanteile gegenüber herkömmlichen Heizkesseln gewinnen, während der europäische Neubau wieder an Fahrt aufnimmt. Die Wettbewerbssituation hat sich ebenfalls entspannt, da viele Wärmepumpen-Hersteller ihre Produktionskapazitäten nicht wie geplant ausgebaut haben. Zudem sind die Markteintrittsbarrieren hoch, was die Preissetzung für Nibe stabil hält.

Die Bewertung von Nibe befindet sich auf einem Jahrzehnttief. Mit einem KGV von etwa 14,1 für 2026 bietet das Unternehmen im Vergleich zu den Marktbewertungen eine hohe Attraktivität. Laut Bank of America liegt der wahre Wert des Unternehmens im langfristigen Wachstumsmarkt für Wärmepumpen, der auch durch europäische Neubauaktivitäten unterstützt wird. Vor diesem Hintergrund wurden die EBIT-Schätzungen für 2026 um 4 Prozent angehoben.

Der europäische Markt für Wärmepumpen befindet sich trotz der Volatilität der letzten Jahre auf langfristigem Wachstumskurs. Die EU-Politik zur Reduzierung der Abhängigkeit von russischem Gas unterstützt die Nachfrage, und die Europäische Wärmepumpen-Vereinigung (EHPA) erwartet, dass die Nachfrage bis 2030 auf 45 Millionen Einheiten steigen wird.

BofA-Analystin Uma Samlin sieht in der Nibe-Aktie daher nicht nur ein Unternehmen mit stabiler Marktstellung, sondern auch ein attraktives Investment, das von der Erholung im europäischen Heizungsmarkt profitieren könnte. Sie erhöht ihr Kursziel auf 48 Schwedische Kronen, ein Aufwärtspotenzial von knapp 30 Prozent.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

