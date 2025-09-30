    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKWS SAAT AktievorwärtsNachrichten zu KWS SAAT

    ANALYSE-FLASH

    DZ Bank senkt KWS Saat auf 'Halten' - Fairer Wert 70 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • DZ Bank stuft KWS Saat von "Kaufen" auf "Halten" ab.
    • Fairer Wert bleibt bei 70 Euro, robustes Zahlenwerk.
    • Belastungen durch Zuckerumfeld und Dollar-Schwäche.
    ANALYSE-FLASH - DZ Bank senkt KWS Saat auf 'Halten' - Fairer Wert 70 Euro
    Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien von KWS Saat bei einem unverändert fairen Wert von 70 Euro von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Axel Herlinghaus lobte am Dienstag die zuletzt robusten Zahlen des Agrarkonzerns und den soliden Ausblick, hält die Papiere aber für fair bewertet. Denn das Zuckerumfeld sei schwierig und die Dollar-Schwäche wie auch temporärer Margendruck im Getreide-Bereich seien belastend, schrieb er./ag/edh

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:24 / MESZ

    -----------------------
    dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
    -----------------------

    KWS SAAT

    ISIN:DE0007074007WKN:707400

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

    Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 66,30 auf Tradegate (30. September 2025, 14:11 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,37 %.

    Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Mrd..

    KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von +10,27 %/+29,91 % bedeutet.


    Rating: Halten
    Analyst: DZ Bank


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu KWS SAAT - 707400 - DE0007074007

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über KWS SAAT. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
