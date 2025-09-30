ANALYSE-FLASH
DZ Bank senkt KWS Saat auf 'Halten' - Fairer Wert 70 Euro
- DZ Bank stuft KWS Saat von "Kaufen" auf "Halten" ab.
- Fairer Wert bleibt bei 70 Euro, robustes Zahlenwerk.
- Belastungen durch Zuckerumfeld und Dollar-Schwäche.
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktien von KWS Saat bei einem unverändert fairen Wert von 70 Euro von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft. Axel Herlinghaus lobte am Dienstag die zuletzt robusten Zahlen des Agrarkonzerns und den soliden Ausblick, hält die Papiere aber für fair bewertet. Denn das Zuckerumfeld sei schwierig und die Dollar-Schwäche wie auch temporärer Margendruck im Getreide-Bereich seien belastend, schrieb er./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:17 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:24 / MESZ
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 66,30 auf Tradegate (30. September 2025, 14:11 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,37 %.
Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Mrd..
KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von +10,27 %/+29,91 % bedeutet.
Die Frage bzgl. der Peers lässt sich meines Erachtens nicht so leicht beantworten. Nach der Vilmorin-Übernahme dürfte es kaum vergleichbare reine Saatgutunternehmen geben.
In der Vergangenheit wurden bei Übernahmen von Saatgutunternehmen EBIT-Multiples von ca. 13 gezahlt. KWS dürfte auf Basis meiner Schätzungen für 2024/25 mit einem Multiple von ca. 10 bewertet werden, was insoweit sehr günstig erscheint (30% Unterbewertung). Diese Unterbewertung relativiert sich allerdings u.a. durch
1. die KGaA-Struktur (dafür würde ich einen 10%igen Abschlag vornehmen);
2. das niedrigere Zinsniveau zum Zeitpunkt früherer Transaktionen;
3. die Zuckerrübenlastigkeit des KWS-Ergebnisses bei gleichzeitig zu erwartenden rückläufigen Zuckerpreisen;
4. die neuartige Zuckerrübenkrankheit "rubbery tap root disease", gegen die noch keine Resistenzen entwickelt werden konnten, und
5. möglichen Abschreibungsbedarf bei Veräußerung der AgReliant-Beteiligung.
Insgesamt, auch im historischen Vergleich, ist KWS sicherlich nicht hoch bewertet, andererseits sehe ich auf dem aktuellen Kursniveau das Chance-Risiko-Verhältnis nur noch leicht positiv. Vor einem halben Jahr bei Kursen um 46 € war das noch anders. Etwas nachdenklich stimmen auch die Insiderverkäufe durch Dr. Alexander Coenen, da kaum jemand einen so guten internen Einblick in die Geschäftsentwicklung hat wie das Ehepaar Coenen.