DZ Bank senkt KWS Saat auf 'Halten' - Fairer Wert 70 Euro

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,63 % und einem Kurs von 66,30 auf Tradegate (30. September 2025, 14:11 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um +5,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +3,37 %.

Die Marktkapitalisierung von KWS SAAT bezifferte sich zuletzt auf 2,20 Mrd..

KWS SAAT zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,5700 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 78,75EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 73,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 86,00EUR was eine Bandbreite von +10,27 %/+29,91 % bedeutet.