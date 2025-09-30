    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsMicrosoft AktievorwärtsNachrichten zu Microsoft

    Rechenzentren wachsen rasant

    Big-Tech investieren Billionen in KI: Das bedeutet riesige Chancen für Anleger!

    Technologieriesen investieren Billionen in KI und bauen Rechenzentren aus. Analysten sehen Chancen, aber auch wachsenden Druck auf Cashflows und Renditen.

    Rechenzentren wachsen rasant - Big-Tech investieren Billionen in KI: Das bedeutet riesige Chancen für Anleger!
    Foto: Christian Ohde - CHROMORANGE

    Die Citigroup hat ihre Prognose für die Ausgaben der Technologieriesen im Bereich Künstliche Intelligenz deutlich nach oben korrigiert. Demnach sollen die Investitionen in KI-Infrastruktur bis 2029 die Summe von 2,8 Billionen US-Dollar übersteigen. Zuvor hatte die Bank lediglich 2,3 Billionen US-Dollar erwartet. Als Grund nennt Citigroup aggressive Frühinvestitionen der sogenannten Hyperscaler und die wachsende Nachfrage von Unternehmen nach KI-Lösungen.

    KI-Boom trotz globaler Unsicherheiten

    Der durch die Markteinführung von ChatGPT Ende 2022 ausgelöste KI-Boom hält unvermindert an. Trotz kurzzeitiger Zweifel – ausgelöst durch Chinas günstigere DeepSeek-Modelle und anhaltende Unsicherheiten durch die US-Zollpolitik unter Präsident Donald Trump – investieren Tech-Riesen weiterhin massiv. Die Wall-Street-Bank rechnet damit, dass die Investitionen der Hyperscaler bis Ende 2026 490 Milliarden US-Dollar erreichen werden, nach zuvor geschätzten 420 Milliarden US-Dollar.

    Unter die Hyperscaler fallen Unternehmen wie Microsoft, Amazon und Alphabet, die bereits Milliarden in den Ausbau ihrer Rechenzentren gesteckt haben. Ziel ist es, Engpässe bei der Kapazität zu beseitigen und die stark steigende Nachfrage nach KI-Diensten zu bedienen. Citigroup-Analysten erwarten, dass diese zusätzlichen Ausgaben bereits in den Quartalszahlen der Unternehmen sichtbar werden.

    Energiebedarf und Finanzierung belasten Bilanzen

    Laut der Citigroup wird die globale KI-Computing-Nachfrage bis 2030 neue Stromkapazitäten von 55 Gigawatt erfordern. Dies entspricht zusätzlichen Ausgaben von insgesamt 2,8 Billionen US-Dollar, davon allein 1,4 Billionen US-Dollar in den USA.

    Die Analysten weisen darauf hin, dass große Technologieunternehmen zunehmend Kredite aufnehmen, um ihre KI-Infrastruktur zu finanzieren. Jeder Gigawatt Rechenleistung kostet rund 50 Milliarden US-Dollar. Die steigenden Investitionen beginnen sich bereits auf die freien Mittel der Unternehmen auszuwirken, was Investoren zunehmend kritisch hinterfragen.

    Die Citigroup betont jedoch die wachsende Nachfrage der Unternehmen als Beleg für den Wert der Investitionen. "Unternehmen haben eine klare externe Validierung des Nutzens geliefert", heißt es, mit Verweisen auf Produktionsanwendungen bei Firmen wie Eli Lilly, Hitachi und Wolters Kluwer.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
