    Wieder 'alles gut' bei Guirassy

    BVB-Stürmer fit für Bilbao

    • Guirassy fit für Champions-League-Spiel gegen Bilbao.
    • Dortmund gewann zuletzt 2:0 ohne Guirassy.
    • Bilbao ohne Superstar Nico Williams im Kader.
    Wieder 'alles gut' bei Guirassy - BVB-Stürmer fit für Bilbao
    DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund kann gegen Athletic Bilbao wieder auf Topstürmer Serhou Guirassy bauen. Der 29-Jährige habe das Abschlusstraining ohne Probleme absolviert, sagte Trainer Niko Kovac am Tag vor der Partie in der Champions League (21 Uhr/DAZN). "Es war alles gut." Guirassy war am Samstag in der Fußball-Bundesliga gegen den FSV Mainz 05 kurzfristig ausgefallen. Auch ohne ihn hatte der BVB 2:0 gewonnen.

    Bei Gegner Bilbao fehlt Superstar Nico Williams. Der 23 Jahre alte spanische Nationalspieler steht nicht im Kader für die Partie beim BVB./the/DP/men

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
