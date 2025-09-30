BVB-Stürmer fit für Bilbao





Der Konzern rechnet auf Seite 90 ff. des Geschäftsberichts 2024/25 für das laufende Geschäftsjahr 2025/26 mit einem Ergebnis zwischen -5 und +5 Mio. €. Dabei wurden folgende Parameter berücksichtigt:

Konzernumsatz 475 Mio. €

Brutto-Transfereinnahmen 80 Mio. €

Bruttogesamtleistung 555 Mio. €

Einnahmen TV-Vermarktung Bundesliga 84,2 Mio. €

Einnahmen TV-Vermarktung CL mit Erreichen des Achtelfinals 86,9 Mio. €

Club WM 11 Mio. €

Vor dem Hintergrund von 80 Mio. Transfereinnahmen, die aufgrund der geringen Restbuchwerte (Gittens) zu einem großen Teil in den Gewinn vor Steuern fließen, ist die Prognose eine einzige Enttäuschung. Wenn nicht mal diese 80 Mio. und zusätzliche 11 Mio. durch die einmalige Club WM zu einem klar positiven Ergebnis führen, stellt sich die Frage, wie zukünftig überhaupt ein nachhaltiger Gewinn erzielt werden soll.

Hinzu kommt, dass die Transferausgaben immer mehr zu Buche schlagen und vor allem die Berater kräftig abkassieren. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden für Zugänge von Spielerwerten insgesamt 176,722 Mio. € investiert, wobei in diesem Betrag Bellingham bereits enthalten ist (siehe Seite 62 GB). Man kann diese Summe kaum glauben, wenn man die auf Transfermarkt.de genannten Summen vergleicht. Zur Finanzierung wurde ein Darlehen in Höhe von 33,599 Mio. € in Anspruch genommen. Weiterhin wurde ein langfristiges, variabel verzinsliches Darlehen in Höhe von 26 Mio. € abgeschlossen, dass noch nicht zur Auszahlung gekommen ist (siehe Seite 65 GB).

Deshalb ist es nachvollziehbar, dass der Aktienkurs auf Talfahrt geht. Du hast recht, die Luft ist raus.







