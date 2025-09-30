Menz & Gasser auf der Anuga 2025
Genuss, Innovation und Nachhaltigkeit für Frühstück und Bäckerei (FOTO)
Novaledo, Italien/Köln (ots) - Auf der diesjährigen Anuga präsentiert Menz &
Gasser, Italiens führender Hersteller von Konfitüren und europäischer
Marktführer im Bereich Portionspackungen, sein breit gefächertes Portfolio an
innovativen Lösungen für Frühstück, Foodservice und Bäckereien sowie für den
Einzelhandel, die Industrie und Handelsmarken. Mit fast 90 Jahren Erfahrung
verbindet das Familienunternehmen aus dem Trentino Tradition mit Innovation -
und setzt damit klare Maßstäbe in der Branche.
Deutschland im Fokus
Gasser, Italiens führender Hersteller von Konfitüren und europäischer
Marktführer im Bereich Portionspackungen, sein breit gefächertes Portfolio an
innovativen Lösungen für Frühstück, Foodservice und Bäckereien sowie für den
Einzelhandel, die Industrie und Handelsmarken. Mit fast 90 Jahren Erfahrung
verbindet das Familienunternehmen aus dem Trentino Tradition mit Innovation -
und setzt damit klare Maßstäbe in der Branche.
Deutschland im Fokus
Seit mehr als 30 Jahren ist Deutschland einer der wichtigsten internationalen
Märkte für Menz & Gasser. Insbesondere im Foodservice hat sich das Unternehmen
als Pionier etabliert - mit Portionspackungen, die im Hotel- und
Gastronomiebereich längst zum Standard geworden sind. Heute baut Menz & Gasser
diese Position mit einem klaren zukunftsorientierten Programm weiter aus:
- Foodservice: Stärkung des HoReCa-Kanals mit praktischen und nachhaltigen
Lösungen, wie etwa Edelstahlspendern und neuen Aufstrichen.
- Bäckerei und Patisserie: Ausbau der Marktposition mit backstabilen
Fruchtfüllungen, Premium-Glasuren und Produkten für den professionellen
Einsatz.
- Einzelhandel: Mehr Sichtbarkeit im Handel durch Premium-Linien und Produkte
für gesundheitsbewusste Verbraucher - von 100 % Frucht über "No added sugar"
bis hin zu zuckerfreien Varianten.
Produktneuheiten auf der Anuga
Mit mehreren neuen Produkten wird Menz & Gasser auf der Messe zeigen, wie
Genuss, Funktionalität und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können:
- 2-kg-Cremes im LOOKI-Edelstahlspender - erhältlich in den Sorten Pistazie und
Haselnuss - bieten Hoteliers und Bäckern eine praktische Lösung für
effizientes Handling, hygienische Ausgabe und gleichbleibende Qualität.
- UP Inox Dispenser Line: Eine neue kompakte Edelstahl-Linie für Konfitüren,
Aufstriche und Honig, die Funktionalität mit nachhaltigem Design verbindet.
- "Pistacchiò"-Portionspackungen: Eine neue Option für den Hospitality-Kanal,
die das Frühstückserlebnis um eine trendige, indulgente Variante erweitert.
Diese neuen Produkte ergänzen das umfangreiche Sortiment von Menz & Gasser mit
über 2.500 Referenzen in 70 Verpackungsformaten. Das Portfolio - von
Portionspackungen bis hin zu Großgebinden - ermöglicht den professionellen
Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.
Innovation und Partnerschaft
Menz & Gasser versteht sich nicht nur als Lieferant, sondern als Partner. Mit
eigenen Laboren, Co-Creation-Prozessen und enger Zusammenarbeit mit den Kunden
entwickelt das Unternehmen Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse von Hotels
und Bäckereien sowie von Handel und Industrie zugeschnitten sind.
"Unsere Stärke liegt darin, Innovationen gemeinsam mit unseren Kunden zu
entwickeln - praxisnah, flexibel und immer mit Blick auf Qualität und
Nachhaltigkeit", betont CEO Matthias Gasser.
Nachhaltigkeit als gelebte Verantwortung
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie von Menz &
Gasser. In den vergangenen elf Jahren konnte das Unternehmen seine
CO2'-Emissionen um 70 Prozent reduzieren. Dies wurde durch Investitionen in
erneuerbare Energien, Biogas- und Photovoltaikanlagen sowie durch neue Projekte
wie die Agrivoltaik ermöglicht, die Energieerzeugung mit biologischem Anbau
verbindet. Auch bei Verpackungen setzt Menz & Gasser auf Recyclingfähigkeit und
ressourcenschonende Lösungen.
Über Menz & Gasser
Menz & Gasser wurde 1935 gegründet und ist Italiens führender Hersteller von
Konfitüren und Marmeladen sowie europäischer Marktführer im Bereich
Portionspackungen. Mit drei Produktionsstandorten in Italien und Malaysia, über
700 Mitarbeitenden und einer Präsenz in mehr als 60 Ländern erwirtschaftete das
Unternehmen 2024 einen Umsatz von rund 285 Mio. Euro.
Pressekontakt:
Meike Baumann
mailto:MenzGasser@edelman.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181091/6128521
OTS: Menz & Gasser
Märkte für Menz & Gasser. Insbesondere im Foodservice hat sich das Unternehmen
als Pionier etabliert - mit Portionspackungen, die im Hotel- und
Gastronomiebereich längst zum Standard geworden sind. Heute baut Menz & Gasser
diese Position mit einem klaren zukunftsorientierten Programm weiter aus:
- Foodservice: Stärkung des HoReCa-Kanals mit praktischen und nachhaltigen
Lösungen, wie etwa Edelstahlspendern und neuen Aufstrichen.
- Bäckerei und Patisserie: Ausbau der Marktposition mit backstabilen
Fruchtfüllungen, Premium-Glasuren und Produkten für den professionellen
Einsatz.
- Einzelhandel: Mehr Sichtbarkeit im Handel durch Premium-Linien und Produkte
für gesundheitsbewusste Verbraucher - von 100 % Frucht über "No added sugar"
bis hin zu zuckerfreien Varianten.
Produktneuheiten auf der Anuga
Mit mehreren neuen Produkten wird Menz & Gasser auf der Messe zeigen, wie
Genuss, Funktionalität und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können:
- 2-kg-Cremes im LOOKI-Edelstahlspender - erhältlich in den Sorten Pistazie und
Haselnuss - bieten Hoteliers und Bäckern eine praktische Lösung für
effizientes Handling, hygienische Ausgabe und gleichbleibende Qualität.
- UP Inox Dispenser Line: Eine neue kompakte Edelstahl-Linie für Konfitüren,
Aufstriche und Honig, die Funktionalität mit nachhaltigem Design verbindet.
- "Pistacchiò"-Portionspackungen: Eine neue Option für den Hospitality-Kanal,
die das Frühstückserlebnis um eine trendige, indulgente Variante erweitert.
Diese neuen Produkte ergänzen das umfangreiche Sortiment von Menz & Gasser mit
über 2.500 Referenzen in 70 Verpackungsformaten. Das Portfolio - von
Portionspackungen bis hin zu Großgebinden - ermöglicht den professionellen
Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.
Innovation und Partnerschaft
Menz & Gasser versteht sich nicht nur als Lieferant, sondern als Partner. Mit
eigenen Laboren, Co-Creation-Prozessen und enger Zusammenarbeit mit den Kunden
entwickelt das Unternehmen Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse von Hotels
und Bäckereien sowie von Handel und Industrie zugeschnitten sind.
"Unsere Stärke liegt darin, Innovationen gemeinsam mit unseren Kunden zu
entwickeln - praxisnah, flexibel und immer mit Blick auf Qualität und
Nachhaltigkeit", betont CEO Matthias Gasser.
Nachhaltigkeit als gelebte Verantwortung
Nachhaltigkeit ist ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie von Menz &
Gasser. In den vergangenen elf Jahren konnte das Unternehmen seine
CO2'-Emissionen um 70 Prozent reduzieren. Dies wurde durch Investitionen in
erneuerbare Energien, Biogas- und Photovoltaikanlagen sowie durch neue Projekte
wie die Agrivoltaik ermöglicht, die Energieerzeugung mit biologischem Anbau
verbindet. Auch bei Verpackungen setzt Menz & Gasser auf Recyclingfähigkeit und
ressourcenschonende Lösungen.
Über Menz & Gasser
Menz & Gasser wurde 1935 gegründet und ist Italiens führender Hersteller von
Konfitüren und Marmeladen sowie europäischer Marktführer im Bereich
Portionspackungen. Mit drei Produktionsstandorten in Italien und Malaysia, über
700 Mitarbeitenden und einer Präsenz in mehr als 60 Ländern erwirtschaftete das
Unternehmen 2024 einen Umsatz von rund 285 Mio. Euro.
Pressekontakt:
Meike Baumann
mailto:MenzGasser@edelman.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181091/6128521
OTS: Menz & Gasser
Autor folgen