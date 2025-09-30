Genuss, Innovation und Nachhaltigkeit für Frühstück und Bäckerei (FOTO)

Novaledo, Italien/Köln (ots) - Auf der diesjährigen Anuga präsentiert Menz &

Gasser, Italiens führender Hersteller von Konfitüren und europäischer

Marktführer im Bereich Portionspackungen, sein breit gefächertes Portfolio an

innovativen Lösungen für Frühstück, Foodservice und Bäckereien sowie für den

Einzelhandel, die Industrie und Handelsmarken. Mit fast 90 Jahren Erfahrung

verbindet das Familienunternehmen aus dem Trentino Tradition mit Innovation -

und setzt damit klare Maßstäbe in der Branche.



Deutschland im Fokus





Seit mehr als 30 Jahren ist Deutschland einer der wichtigsten internationalen

Märkte für Menz & Gasser. Insbesondere im Foodservice hat sich das Unternehmen

als Pionier etabliert - mit Portionspackungen, die im Hotel- und

Gastronomiebereich längst zum Standard geworden sind. Heute baut Menz & Gasser

diese Position mit einem klaren zukunftsorientierten Programm weiter aus:



- Foodservice: Stärkung des HoReCa-Kanals mit praktischen und nachhaltigen

Lösungen, wie etwa Edelstahlspendern und neuen Aufstrichen.

- Bäckerei und Patisserie: Ausbau der Marktposition mit backstabilen

Fruchtfüllungen, Premium-Glasuren und Produkten für den professionellen

Einsatz.

- Einzelhandel: Mehr Sichtbarkeit im Handel durch Premium-Linien und Produkte

für gesundheitsbewusste Verbraucher - von 100 % Frucht über "No added sugar"

bis hin zu zuckerfreien Varianten.



Produktneuheiten auf der Anuga



Mit mehreren neuen Produkten wird Menz & Gasser auf der Messe zeigen, wie

Genuss, Funktionalität und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können:



- 2-kg-Cremes im LOOKI-Edelstahlspender - erhältlich in den Sorten Pistazie und

Haselnuss - bieten Hoteliers und Bäckern eine praktische Lösung für

effizientes Handling, hygienische Ausgabe und gleichbleibende Qualität.

- UP Inox Dispenser Line: Eine neue kompakte Edelstahl-Linie für Konfitüren,

Aufstriche und Honig, die Funktionalität mit nachhaltigem Design verbindet.

- "Pistacchiò"-Portionspackungen: Eine neue Option für den Hospitality-Kanal,

die das Frühstückserlebnis um eine trendige, indulgente Variante erweitert.



Diese neuen Produkte ergänzen das umfangreiche Sortiment von Menz & Gasser mit

über 2.500 Referenzen in 70 Verpackungsformaten. Das Portfolio - von

Portionspackungen bis hin zu Großgebinden - ermöglicht den professionellen

Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.



Innovation und Partnerschaft



Menz & Gasser versteht sich nicht nur als Lieferant, sondern als Partner. Mit

eigenen Laboren, Co-Creation-Prozessen und enger Zusammenarbeit mit den Kunden

entwickelt das Unternehmen Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse von Hotels

und Bäckereien sowie von Handel und Industrie zugeschnitten sind.



"Unsere Stärke liegt darin, Innovationen gemeinsam mit unseren Kunden zu

entwickeln - praxisnah, flexibel und immer mit Blick auf Qualität und

Nachhaltigkeit", betont CEO Matthias Gasser.



Nachhaltigkeit als gelebte Verantwortung



Nachhaltigkeit ist ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie von Menz &

Gasser. In den vergangenen elf Jahren konnte das Unternehmen seine

CO2'-Emissionen um 70 Prozent reduzieren. Dies wurde durch Investitionen in

erneuerbare Energien, Biogas- und Photovoltaikanlagen sowie durch neue Projekte

wie die Agrivoltaik ermöglicht, die Energieerzeugung mit biologischem Anbau

verbindet. Auch bei Verpackungen setzt Menz & Gasser auf Recyclingfähigkeit und

ressourcenschonende Lösungen.



Über Menz & Gasser



Menz & Gasser wurde 1935 gegründet und ist Italiens führender Hersteller von

Konfitüren und Marmeladen sowie europäischer Marktführer im Bereich

Portionspackungen. Mit drei Produktionsstandorten in Italien und Malaysia, über

700 Mitarbeitenden und einer Präsenz in mehr als 60 Ländern erwirtschaftete das

Unternehmen 2024 einen Umsatz von rund 285 Mio. Euro.



Pressekontakt:



Meike Baumann

mailto:MenzGasser@edelman.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181091/6128521

OTS: Menz & Gasser







