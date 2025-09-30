Genuss, Innovation und Nachhaltigkeit für Frühstück und Bäckerei (FOTO)

    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKohlendioxid RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kohlendioxid

    Novaledo, Italien/Köln (ots) - Auf der diesjährigen Anuga präsentiert Menz &
    Gasser, Italiens führender Hersteller von Konfitüren und europäischer
    Marktführer im Bereich Portionspackungen, sein breit gefächertes Portfolio an
    innovativen Lösungen für Frühstück, Foodservice und Bäckereien sowie für den
    Einzelhandel, die Industrie und Handelsmarken. Mit fast 90 Jahren Erfahrung
    verbindet das Familienunternehmen aus dem Trentino Tradition mit Innovation -
    und setzt damit klare Maßstäbe in der Branche.

    Deutschland im Fokus

    Seit mehr als 30 Jahren ist Deutschland einer der wichtigsten internationalen
    Märkte für Menz & Gasser. Insbesondere im Foodservice hat sich das Unternehmen
    als Pionier etabliert - mit Portionspackungen, die im Hotel- und
    Gastronomiebereich längst zum Standard geworden sind. Heute baut Menz & Gasser
    diese Position mit einem klaren zukunftsorientierten Programm weiter aus:

    - Foodservice: Stärkung des HoReCa-Kanals mit praktischen und nachhaltigen
    Lösungen, wie etwa Edelstahlspendern und neuen Aufstrichen.
    - Bäckerei und Patisserie: Ausbau der Marktposition mit backstabilen
    Fruchtfüllungen, Premium-Glasuren und Produkten für den professionellen
    Einsatz.
    - Einzelhandel: Mehr Sichtbarkeit im Handel durch Premium-Linien und Produkte
    für gesundheitsbewusste Verbraucher - von 100 % Frucht über "No added sugar"
    bis hin zu zuckerfreien Varianten.

    Produktneuheiten auf der Anuga

    Mit mehreren neuen Produkten wird Menz & Gasser auf der Messe zeigen, wie
    Genuss, Funktionalität und Nachhaltigkeit Hand in Hand gehen können:

    - 2-kg-Cremes im LOOKI-Edelstahlspender - erhältlich in den Sorten Pistazie und
    Haselnuss - bieten Hoteliers und Bäckern eine praktische Lösung für
    effizientes Handling, hygienische Ausgabe und gleichbleibende Qualität.
    - UP Inox Dispenser Line: Eine neue kompakte Edelstahl-Linie für Konfitüren,
    Aufstriche und Honig, die Funktionalität mit nachhaltigem Design verbindet.
    - "Pistacchiò"-Portionspackungen: Eine neue Option für den Hospitality-Kanal,
    die das Frühstückserlebnis um eine trendige, indulgente Variante erweitert.

    Diese neuen Produkte ergänzen das umfangreiche Sortiment von Menz & Gasser mit
    über 2.500 Referenzen in 70 Verpackungsformaten. Das Portfolio - von
    Portionspackungen bis hin zu Großgebinden - ermöglicht den professionellen
    Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungsbereichen.

    Innovation und Partnerschaft

    Menz & Gasser versteht sich nicht nur als Lieferant, sondern als Partner. Mit
    eigenen Laboren, Co-Creation-Prozessen und enger Zusammenarbeit mit den Kunden
    entwickelt das Unternehmen Lösungen, die genau auf die Bedürfnisse von Hotels
    und Bäckereien sowie von Handel und Industrie zugeschnitten sind.

    "Unsere Stärke liegt darin, Innovationen gemeinsam mit unseren Kunden zu
    entwickeln - praxisnah, flexibel und immer mit Blick auf Qualität und
    Nachhaltigkeit", betont CEO Matthias Gasser.

    Nachhaltigkeit als gelebte Verantwortung

    Nachhaltigkeit ist ein zentraler Pfeiler der Unternehmensstrategie von Menz &
    Gasser. In den vergangenen elf Jahren konnte das Unternehmen seine
    CO2'-Emissionen um 70 Prozent reduzieren. Dies wurde durch Investitionen in
    erneuerbare Energien, Biogas- und Photovoltaikanlagen sowie durch neue Projekte
    wie die Agrivoltaik ermöglicht, die Energieerzeugung mit biologischem Anbau
    verbindet. Auch bei Verpackungen setzt Menz & Gasser auf Recyclingfähigkeit und
    ressourcenschonende Lösungen.

    Über Menz & Gasser

    Menz & Gasser wurde 1935 gegründet und ist Italiens führender Hersteller von
    Konfitüren und Marmeladen sowie europäischer Marktführer im Bereich
    Portionspackungen. Mit drei Produktionsstandorten in Italien und Malaysia, über
    700 Mitarbeitenden und einer Präsenz in mehr als 60 Ländern erwirtschaftete das
    Unternehmen 2024 einen Umsatz von rund 285 Mio. Euro.

