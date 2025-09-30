Lutz Wolf wird CEO der KARL MAYER Gruppe (FOTO)
- Wechsel im Vorstand: Lutz Wolf wird am 1. November 2025 Alleinvorstand der
KARL MAYER Holding SE & Co. KG, Uwe Lüders wechselt zum gleichen Zeitpunkt
nach fast 10 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender und zuletzt 11 Monaten als
Interim-Vorstand geplant in den Ruhestand.
- Firmenerfolgsgeschichte der Unternehmensgruppe soll weiterentwickelt und das
Unternehmen mit neuer Ausrichtung fit gemacht werden für die Zukunft.
Mit Wirkung zum 01. November 2025 hat der Aufsichtsrat der KARL MAYER Gruppe,
einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen im Textilmaschinenbau, Lutz Wolf
(51) zum neuen Alleinvorstand der KARL MAYER Holding SE & Co. KG bestellt.
- Wechsel im Vorstand: Lutz Wolf wird am 1. November 2025 Alleinvorstand der
KARL MAYER Holding SE & Co. KG, Uwe Lüders wechselt zum gleichen Zeitpunkt
nach fast 10 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender und zuletzt 11 Monaten als
Interim-Vorstand geplant in den Ruhestand.
- Firmenerfolgsgeschichte der Unternehmensgruppe soll weiterentwickelt und das
Unternehmen mit neuer Ausrichtung fit gemacht werden für die Zukunft.
Mit Wirkung zum 01. November 2025 hat der Aufsichtsrat der KARL MAYER Gruppe,
einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen im Textilmaschinenbau, Lutz Wolf
(51) zum neuen Alleinvorstand der KARL MAYER Holding SE & Co. KG bestellt.
