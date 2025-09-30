    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSiemens AktievorwärtsNachrichten zu Siemens
    Lutz Wolf wird CEO der KARL MAYER Gruppe (FOTO)

    Obertshausen (ots) -

    - Wechsel im Vorstand: Lutz Wolf wird am 1. November 2025 Alleinvorstand der
    KARL MAYER Holding SE & Co. KG, Uwe Lüders wechselt zum gleichen Zeitpunkt
    nach fast 10 Jahren als Aufsichtsratsvorsitzender und zuletzt 11 Monaten als
    Interim-Vorstand geplant in den Ruhestand.
    - Firmenerfolgsgeschichte der Unternehmensgruppe soll weiterentwickelt und das
    Unternehmen mit neuer Ausrichtung fit gemacht werden für die Zukunft.

    Mit Wirkung zum 01. November 2025 hat der Aufsichtsrat der KARL MAYER Gruppe,
    einem weltweit führenden Anbieter von Lösungen im Textilmaschinenbau, Lutz Wolf
    (51) zum neuen Alleinvorstand der KARL MAYER Holding SE & Co. KG bestellt.

    Wolf übernimmt die Gesamtverantwortung für die international agierende
    Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Obertshausen, ca. 2.500 Mitarbeitenden und
    einem Jahresumsatz von rund 400 Millionen Euro.

    Industrieprofi mit über 30 Jahren internationaler Erfahrung

    Lutz Wolf war zuletzt acht Jahre im Vorstand, davon über vier Jahre als CEO der
    Neuenhauser Gruppe, einer im Familienbesitz stehenden international tätigen
    Unternehmensgruppe im Bereich Maschinenbau und Metallverarbeitung aus
    Niedersachsen mit rund 2.500 Mitarbeitern. In dieser Zeit verantwortete er in
    dem Familienunternehmen u.a. die Segmente Textilmaschinen, Automation sowie die
    gesamte Metallverarbeitung, leitete zentrale Prozessoptimierungen und prägte die
    strategische Weiterentwicklung der Gruppe.

    Lutz Wolf begann seine Karriere 1995 bei Siemens, wo er in verschiedenen
    Führungsrollen in Deutschland und in China tätig war. Nach erfolgreichen Jahren
    bei Siemens (1995-2007) wechselte er zur GEA Group, in der er von 2007 bis 2017
    unter anderem als Alleingeschäftsführer eines US-amerikanischen
    Tochterunternehmens wertvolle Erfahrungen sammelte.

    Wolf folgt auf Uwe Lüders, der zum 1. November 2025 in den Ruhestand treten
    wird.

    Dr. Lorenz Zwingmann, Vorsitzender des Aufsichtsrates der KARL MAYER Holding SE
    & Co. KG: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrates und auch aller Mitarbeiterinnen
    und Mitarbeiter bedanke ich mich schon heute bei Uwe Lüders für seinen
    unermüdlichen Einsatz als langjähriger Aufsichtsratsvorsitzender und zuletzt
    Interim-Vorstandsvorsitzender von KARL MAYER. Uwe Lüders hat die KARL MAYER
    Gruppe in den vielen Jahren seines Wirkens nachhaltig geprägt."

    Dr. Lorenz Zwingmann zur Ernennung von Lutz Wolf : "Wir freuen uns sehr, dass
    wir Lutz Wolf für die KARL MAYER Group gewinnen konnten. Wolfs umfassendes
    Profil verbindet operative Tiefe, strategische Weitsicht und vor allem
    internationale Managementerfahrung - Qualitäten, die für die laufende
