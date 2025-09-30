Habona Invest hat dieses Jahr bereits 28 Nahversorger erworben!

Nahversorgungsinfrastruktur: läuft und läuft und läuft. Foto: Manuel Jahn

Die Habona Invest Gruppe konnte im bisherigen Jahresverlauf 2025 bereits zahlreiche Objekte für ihre Fonds erwerben. Insgesamt kaufte das Unternehmen 28 Nahversorgungsimmobilien mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 155 Millionen Euro. Gut 86 Prozent dieses Volumens entfielen auf Off-Market-Transaktionen.

Die Objekte stellen jeweils etablierte Nahversorger in ihren Einzugsgebieten dar und sind ein wichtiger Bestandteil der wohnortnahen Versorgungsinfrastruktur. Mit den Transaktionen ist das von Habona Invest gemanagte Nahversorgungsportfolio auf 228 Objekte mit einem Wert von über 1,1 Milliarden Euro angewachsen.

Markt stark nachgefragt

„Unsere Transaktionserfolge allein in diesem Jahr zeigen, dass der Markt für Nahversorgungsimmobilien weiterhin stark nachgefragt ist: Von Verkäuferseite werden attraktive Objekte zum Kauf angeboten, während Investoren unverändert Kapital für diesen essenziellen Sektor bereitstellen. Für die Habona Gruppe ergibt sich daraus die Chance, den eingeschlagenen Wachstumspfad im Bereich wohnortnaher Versorgung konsequent fortzusetzen“, sagt Guido Küther, Geschäftsführer der Habona Invest.

Jüngste Ankäufe

Vier der in den ersten neun Monaten in diesem Jahr erworbenen Immobilien wurden in den Habona-Fonds 08 eingebracht. Die neuesten Ankäufe sind dabei ein EDEKA-Nahversorgungsmarkt in Traitsching im Oberpfälzer Landkreis Cham zum Kaufpreis von etwa sieben Millionen Euro sowie ein REWE-Nahversorgungsmarkt in Neuenhagen bei Berlin zum Kaufpreis von rund neun Millionen Euro. Mit den Ankäufen erweitert der Habona-Fonds 08 sein Portfolio auf nun bereits sechs Nahversorger. Ziel des geschlossenen Immobilienfonds ist die diversifizierte Investition in Nahversorgungsimmobilien im gesamten Bundesgebiet – mit einem geplanten Gesamtvolumen von etwa 75 Millionen Euro.

Transaktionen im Frühjahr

Zudem wurden bereits im Frühjahr dieses Jahres 23 Immobilien für den Spezialfonds einer deutschen Versicherung angekauft. Das Portfolio verteilt sich auf mehrere Standorte in ganz Deutschland, vorwiegend auf die Bundesländer Nordrhein-Westfalen, Bayern, Sachsen, Baden-Württemberg und Hessen. Ein weiteres Objekt wurde für einen weiteren Spezialfonds angekauft, der in Kooperation mit der Deka aufgelegt wurde.

Die Objektankäufe wurden durch das Habona Research Center eng begleitet. Das Team analysiert jeden Standort sorgfältig vor jedem Ankauf. Seit Gründung der Habona wurden von den Standortexperten rund 3.000 Objekte im internen wie auch externen Kundenauftrag begutachtet. Dank der in der Branche einzigartigen Angebotsdatenbank mit über 6.000 Datensätzen in Verbindung mit der Geoinformationssoftware der GfK hat die Habona bisher über 300 Ankäufe getätigt.

Disclaimer

Dies ist eine Marketing-Anzeige, die von der Habona Invest Consulting GmbH verfasst wurde, einem Unternehmen der Habona Gruppe, die mit der Investmentstrategie der Habona Invest GmbH betraut ist. Sie dient nicht der Anlagevermittlung oder Anlageberatung. Datenquelle ist Habona, soweit keine anderen Quellen angegeben wurden.

Über Habona Invest

Die Habona Invest GmbH ist ein auf Nahversorgungsinfrastruktur spezialisierter Investment- und Asset Manager mit Sitz in Frankfurt am Main sowie weiteren Standorten in Bozen und Hamburg. Das Unternehmen bietet Privat- und institutionellen Anlegern Beteiligungsmöglichkeiten in Assetklassen, die der nicht-zyklischen Deckung von Grundbedürfnissen dienen.