Der KI-Boom ist nicht zu stoppen: Keine Spur von einer Blase!?

Anleger stellen sich daher die Frage, ob der aktuelle Boom um KI-Aktien ein ähnliches Ende nehmen könnte. Der S&P 500 ist im Jahr 2025 trotz globaler Unsicherheiten und eines Handelskrieges um 13 Prozent gestiegen, nachdem er in den beiden Vorjahren jeweils mehr als 20 Prozent zugelegt hatte.

KI-Aktien wie Palantir und Oracle erleben einen enormen Anstieg. Dies erinnert an das Jahr 1999, als sich eine ähnliche Begeisterung für Technologieaktien aufbaute, die schließlich in der Dotcom-Blase mündete.

Sam Altman, CEO von OpenAI, warnte kürzlich in einem Interview mit The Verge, dass die Begeisterung für KI-Aktien übertrieben sei. Er verglich die derzeitige Aufregung mit der Dotcom-Blase und warnte davor, dass einige Anleger sich die Finger verbrennen könnten.

Ein Blick auf die Bewertungen des Marktes zeigt, dass diese besorgniserregend hoch sind. Im August 2025 lag das Kurs-Gewinn-Verhältnis des S&P 500 bei 22,7, dem höchsten Stand seit der Dotcom-Blase. Auch das zyklisch bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis (CAPE) steht nahe seinem höchsten Punkt seit 2021. Der Yale-Ökonom Robert Shiller entwickelte das CAPE, das den aktuellen Marktpreis im Verhältnis zu den durchschnittlichen inflationsbereinigten Gewinnen der letzten zehn Jahre setzt. Der Wert von 40, den das CAPE derzeit erreicht, liegt weit über dem historischen Durchschnitt von 17.

Jim Masturzo von Research Affiliates sieht die hohen Bewertungen als klare Anzeichen einer Blase. Dennoch, so Masturzo, sollten sich Privatanleger nicht auf das Timing des Marktes verlassen und ihre Portfolios diversifizieren. Viele Institutionen haben bei der Risikobereitschaft bereits nachgelassen. Eine Umfrage des S&P Global Investment Manager Index zeige, dass die Risikobereitschaft unter Fondsmanagern den niedrigsten Stand seit April 2025 erreicht hat.

Doch trotz der hohen Bewertungen gibt es auch Stimmen, die den Markt noch nicht als überhitzt betrachten. Nancy Tengler von Laffer Tengler Investments betont laut Investors Business Daily, dass der aktuelle Bullenmarkt durch solide fundamentale Faktoren wie Produktivitätssteigerungen und eine bessere Managementpraxis gestützt wird. Sie vergleicht den Markt von heute mit dem der Dotcom-Ära, äußert jedoch keine Sorgen über eine Blase, da sich der Markt in einem anderen wirtschaftlichen Umfeld befindet.

Optimisten argumentieren, dass die führenden Technologieunternehmen von heute nicht mit den fragilen Geschäftsmodellen der Dotcom-Unternehmen von damals zu vergleichen sind. Sie verweisen auf die finanziellen Reserven und die hohe Rentabilität von Unternehmen wie Microsoft und Nvidia im Jahr 2025, die sich durch ein solides Fundament auszeichnen.

Trotz aller Unsicherheiten deutet einiges darauf hin, dass der aktuelle Markt noch nicht in einer Blase steckt. Der S&P 500 und der Nasdaq Composite haben sich in diesem Jahr deutlich besser entwickelt als andere Sektoren, und über 50 Prozent der Aktien im Markt verzeichneten im Jahr 2025 bisher Zuwächse. Auch wenn die Konzentration in einigen wenigen Tech-Aktien nach wie vor hoch ist, ist die Marktbreite im Vergleich zur Dotcom-Blase relativ stabil.

Insgesamt bleibt abzuwarten, wie sich der Markt weiter entwickeln wird. Anleger sollten aufmerksam bleiben, insbesondere bei den Marktführern im Bereich der künstlichen Intelligenz wie Nvidia, Taiwan Semiconductor und Meta Platforms. Wenn diese Aktien Anzeichen von Schwäche zeigen, könnte dies auf eine breitere Marktkorrektur hinweisen. Bis dahin gilt es, die Entwicklungen genau zu beobachten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion



