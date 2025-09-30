Aker BP Aktie knickt um -2,71 % ein - 30.09.2025

Die Aker BP Aktie ist bisher um -2,71 % auf 21,580€ gefallen. Das sind -0,600 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Aker BP ist ein führendes norwegisches Öl- und Gasunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion auf dem norwegischen Kontinentalschelf spezialisiert hat. Es konkurriert mit Unternehmen wie Equinor und Lundin Energy. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die strategische Partnerschaft mit Aker ASA und BP, die technologische Vorteile bietet.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Aker BP-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,51 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aker BP Aktie damit um +4,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,42 % gewonnen.

Aker BP Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +4,57 % 1 Monat +2,40 % 3 Monate +1,51 % 1 Jahr +15,73 %

Informationen zur Aker BP Aktie

Es gibt 632 Mio. Aker BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,64 Mrd. wert.

Aker BP Aktie jetzt kaufen?

Ob die Aker BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aker BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.