    Aker BP Aktie knickt um -2,71 % ein - 30.09.2025

    Am 30.09.2025 ist die Aker BP Aktie, bisher, um -2,71 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Aker BP Aktie.

    Aker BP ist ein führendes norwegisches Öl- und Gasunternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion auf dem norwegischen Kontinentalschelf spezialisiert hat. Es konkurriert mit Unternehmen wie Equinor und Lundin Energy. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die strategische Partnerschaft mit Aker ASA und BP, die technologische Vorteile bietet.

    Aker BP Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Die Aker BP Aktie ist bisher um -2,71 % auf 21,580 gefallen. Das sind -0,600  weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Aker BP-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +1,51 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Aker BP Aktie damit um +4,57 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,40 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +17,42 % gewonnen.

    Aker BP Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,57 %
    1 Monat +2,40 %
    3 Monate +1,51 %
    1 Jahr +15,73 %

    Informationen zur Aker BP Aktie

    Es gibt 632 Mio. Aker BP Aktien. Damit ist das Unternehmen 13,64 Mrd. wert.

    Ob die Aker BP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Aker BP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Aker BP

    -1,98 %
    +4,57 %
    +2,40 %
    +1,51 %
    +15,73 %
    -27,28 %
    +72,74 %
    +544,91 %
    ISIN:NO0010345853WKN:A0LHC1



