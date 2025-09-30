Paychex Aktie sackt ab - 30.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Paychex Aktie. Mit einer Performance von -6,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Paychex ist ein führender Anbieter von Gehaltsabrechnungs- und HR-Lösungen, spezialisiert auf kleine und mittelständische Unternehmen in den USA. Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und einer benutzerfreundlichen Plattform hebt sich Paychex durch umfassende Integration und exzellenten Kundenservice von Wettbewerbern wie ADP und Gusto ab.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Paychex Aktionäre einen Verlust von -11,24 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Paychex auf -19,30 %.

Paychex Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,01 % 1 Monat -7,95 % 3 Monate -11,24 % 1 Jahr -8,06 %

Informationen zur Paychex Aktie

Es gibt 360 Mio. Paychex Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,76 Mrd. wert.

Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) (the "Company," "Paychex," "we," "our," or "us"), an industry-leading human capital management ("HCM") company, today reported results for the fiscal quarter ended August 31, 2025 (the "first quarter") of the fiscal year …

Paychex Aktie jetzt kaufen?

Ob die Paychex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paychex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.