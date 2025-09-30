    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPaychex AktievorwärtsNachrichten zu Paychex

    Besonders beachtet!

    133 Aufrufe 133 0 Kommentare 0 Kommentare

    Paychex Aktie sackt ab - 30.09.2025

    Am 30.09.2025 ist die Paychex Aktie, bisher, um -6,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Paychex Aktie.

    Besonders beachtet! - Paychex Aktie sackt ab - 30.09.2025
    Foto: adobe.stock.com

    Paychex ist ein führender Anbieter von Gehaltsabrechnungs- und HR-Lösungen, spezialisiert auf kleine und mittelständische Unternehmen in den USA. Mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen und einer benutzerfreundlichen Plattform hebt sich Paychex durch umfassende Integration und exzellenten Kundenservice von Wettbewerbern wie ADP und Gusto ab.

    Paychex Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 30.09.2025

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Paychex Aktie. Mit einer Performance von -6,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Paychex!
    Long
    108,74€
    Basispreis
    1,11
    Ask
    × 9,14
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    134,08€
    Basispreis
    1,20
    Ask
    × 8,33
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Paychex Aktionäre einen Verlust von -11,24 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -1,01 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -7,95 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Paychex auf -19,30 %.

    Paychex Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -1,01 %
    1 Monat -7,95 %
    3 Monate -11,24 %
    1 Jahr -8,06 %

    Informationen zur Paychex Aktie

    Es gibt 360 Mio. Paychex Aktien. Damit ist das Unternehmen 37,76 Mrd. wert.

    Paychex, Inc. Reports First Quarter Results


    Paychex, Inc. (Nasdaq: PAYX) (the "Company," "Paychex," "we," "our," or "us"), an industry-leading human capital management ("HCM") company, today reported results for the fiscal quarter ended August 31, 2025 (the "first quarter") of the fiscal year …

    Paychex Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Paychex Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Paychex Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Paychex

    -5,84 %
    -1,01 %
    -7,95 %
    -11,24 %
    -8,06 %
    -4,66 %
    +61,03 %
    +157,59 %
    +672,51 %
    ISIN:US7043261079WKN:868284



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Paychex Aktie sackt ab - 30.09.2025 Am 30.09.2025 ist die Paychex Aktie, bisher, um -6,30 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Paychex Aktie.