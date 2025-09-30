Aktien New York Ausblick
Knapp im Minus wegen drohendem Regierungsstillstand
- US-Börsen durch drohenden Regierungsstillstand belastet
- Dow Jones und Nasdaq 100 starten leicht im Minus
- Tech-Aktien zeigen gemischte Vorzeichen vor Handelsbeginn
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Börsen dürften am Dienstag von der größer werdenden Gefahr eines Regierungsstillstands gebremst werden. Nach ihrem robusten Wochenauftakt zeichnet sich für die wichtigsten Indizes ein Handelsbeginn knapp unter dem Vortagsniveau ab.
Eine Stunde vor Handelsbeginn taxierte der Broker IG den Leitindex Dow Jones Industrial 0,1 Prozent tiefer auf 46.316 Punkte. Den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 sieht IG noch knapper im Minus bei 24.602 Punkten.
Die US-Börsen steuern auf einen guten September und ein noch besseres drittes Quartal zu, in dem vor allem der Nasdaq-100-Index an seine Rally angeknüpft hat. In einer saisonal eigentlich negativ behafteten Phase haben die Indizes eine Rekordjagd vollzogen. Der Start in den Oktober könnte nun aber von einem wieder einmal drohenden "Shutdown" geprägt werden, weil Demokraten und Republikaner nach wie vor über den US-Haushalt streiten. Selten war ein Stillstand der Regierungsgeschäfte so wahrscheinlich wie dieses Mal.
Einem Händler zufolge hat die Debatte über eine Regierungsstilllegung immer die gleiche Ursache: Neue Haushaltsgesetze würden erst dann verabschiedet, wenn die alten ablaufen. Er glaubt jedoch, dass ein Stillstand in dieser Woche wahrscheinlicher wird und gravierender ausfallen würde als üblich. Anleger befürchten Entlassungen durch US-Präsident Donald Trump, aber auch Verzögerungen bei der Veröffentlichung wichtiger Wirtschaftsdaten.
Aktienseitig geht es bei den sieben bedeutendsten Tech-Riesen aus den Vereinigten Staaten vorbörslich durchwachsen zu. Die Aktien von Microsoft , Tesla , Alphabet und Apple bewegten sich vorbörslich alle leicht mit maximal 0,3 Prozent im Minus. Etwas über dem Vortagsniveau standen vorbörslich die Aktien von Nvidia , Meta und Amazon .
Nachrichten gab es bei Nebenwerten. Die Aktien von Firefly Aerospace sackten vorbörslich um elf Prozent ab infolge einer Explosion bei einem Raketentest. Wie das Unternehmen auf der Plattform X mitteilte, kam es in der ersten Stufe der Alpha Flight 7-Rakete zu einem Zwischenfall, der zum Verlust der Raketenstufe führte.
Für den Kurs von Echostar , einem Spezialisten für Satellitenkommunikationslösungen, ging es dagegen vorbörslich um fast sieben Prozent nach oben. Kreisen zufolge soll der Mobilfunkkonzern Verizon am Kauf von Frequenzspektrum interessiert sein. Zuletzt waren in ähnlichen Deals schon Lizenzen an den Verizon-Konkurrenten AT&T und das Unternehmen SpaceX von Elon Musk veräußert worden.
Anleger von Energy Fuels müssen dagegen ein vorbörslich fast sieben Prozent großes Minus hinnehmen. Das Uranbergbau-Unternehmen hatte die Ausgabe einer 550 Millionen US-Dollar schweren Wandelanleihe angekündigt. Die Papiere sollen im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Anlegern angeboten werden./tih/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,01 % und einem Kurs von 189,5 auf Tradegate (30. September 2025, 14:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -0,23 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,01 %.
Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,83 Bil..
NVIDIA zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,0400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0200 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 212,50USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 205,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 225,00USD was eine Bandbreite von +29,58 %/+42,23 % bedeutet.
Uran - die Zweite Jahreshälfte
2025-07-22 Scott Melbye: Uran-Ausblick optimistisch, erwartet „epische“ Renditen im Jahr 2025
Resümee` „Ich glaube einfach, dass es ein episches Jahr für die Renditen von Uraninvestitionen insgesamt werden wird”, sagte Melbye, der auch Präsident der Organisation Uranium Producers of America ist...
Scott Melbye von Uranium Energy und Uranium Royalty erwartet, dass die zweite Hälfte des Jahres 2025 für den Uransektor „sehr stark“ sein wird.
Scott Melbye von Uranium Energy (NYSEAMERICAN:UEC) und Uranium Royalty (NASDAQ:UROY) teilt seine Gedanken zu Angebot, Nachfrage und Preisen von Uran.
„Ich glaube einfach, dass es ein episches Jahr für die Rendite von Uraninvestitionen auf ganzer Linie wird“, sagte Melbye, der auch Präsident der Organisation Uranium Producers of America ist.
Justin Huhn's Uran-Preis-Modell ..............
das Video ist sehr informativ, er unterscheidet den LongTerm-Markt also die langlaufenden Lieferverträge und den Spot-Markt.
Ich fasse mal zusammen:
- RU fällt als Lieferant für den Weltmarkt weg, im Gegenteil es kauft selbst soviel wie möglich Uran auf.
- Justin erklärt sein Modell, es kann relativ einfach gebildet werden da alle Verbraucher bekannt sind und die Produzenten auch sehr überschaubar sind.
- Die LongTerm-Verträge werden nicht unter 80$/lbs fallen. Mark Chalmers von UUUU hat das ja bereits als großen Fehler von Cameco aufgezeigt, diese werden weniger von einem Uranpreisanstieg profitieren, da sie zuviel in die Zukunft verkauft haben zu niedrigen Preisen.
- Der Uranpreisanstieg kommt zum Ende des Jahres da erst 28% des aktuellen Jahresbedarfs von den Verbrauchern gekauft wurde.
- je länger der Preis unter 100$/lbs bleibt desto größer wird die Versorgungslücke, da viele Projekte in der Minenindustrie auf Hold gesetzt sind.
- Der Spotmarkt wird stark durch Institutionelle bestimmt, diese treffen aber nicht immer die klügsten Entscheidungen. Er geht davon aus das wir nochmal einen Pullback auf 63$/lbs sehen werden ( im Sommer ) bevor es dann langsam aufwärts geht.
Ich schließe daraus die nächste Abverkaufswelle zu nutzen und mein Cash jetzt noch zurückzulegen, bzw. unterbewertete Silberminen zu traden und noch nicht jetzt zu investieren.
- Die richtig großen Anstiege kommen erst in 2030er Jahren. Camecos Cigar Lake wird 2029 dichtmachen da erschöpft, viele neue Minenbetriebe starten zu spät um das zu ersetzen obwohl dann bereits ohnehin eine erhebliche Verknappung eintritt. Es wird also neue Allzeithochs geben vor allem im Spot-Markt der alles andere outperformt.