Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency auf dem Bar Convent Berlin 2025
21 Aussteller aus 11 italienischen Regionen laden zu spannenden Tastings mit Experte Peter Douglas ein (FOTO)
Berlin (ots) - "Discover the Italian Spirit" lautet das Motto, unter dem sich
die staatliche italienische Agentur für Außenhandel (Italian Trade Agency -
ITA/ICE) auf dem diesjährigen Bar Convent vom 6. bis 8. Oktober 2025 in Berlin
präsentiert. Gemeinsam mit 21 Herstellern aus 11 italienischen Regionen lädt sie
auf ihrem Gemeinschaftsstand in Halle 17 (Stand C29) zur Verkostung von
ausgewählten Getränkespezialitäten made in Italy ein. Das Angebot umfasst
klassische italienische Bestseller wie Amaro, Bitter, Limoncello und Wermut,
aber auch Gin-, Tequila-, Wodka- und Whiskeyspezialitäten sowie Craft Biere,
Weiß-, Rosé- und Rotweine, Spumante und Prosecco. Ferner gibt es Limonaden und
Mischgetränke mit wenig oder gar keinem Alkohol sowie exquisite Kaffeekreationen
und Dekorationen aus sorgsam getrockneten Früchten zu entdecken.
Die Palette der teilnehmenden Firmen reicht von der kleinen familiengeführten
Traditionsmanufaktur über junge Start-ups bis hin zum traditionsreichen
Exportunternehmen.
die staatliche italienische Agentur für Außenhandel (Italian Trade Agency -
ITA/ICE) auf dem diesjährigen Bar Convent vom 6. bis 8. Oktober 2025 in Berlin
präsentiert. Gemeinsam mit 21 Herstellern aus 11 italienischen Regionen lädt sie
auf ihrem Gemeinschaftsstand in Halle 17 (Stand C29) zur Verkostung von
ausgewählten Getränkespezialitäten made in Italy ein. Das Angebot umfasst
klassische italienische Bestseller wie Amaro, Bitter, Limoncello und Wermut,
aber auch Gin-, Tequila-, Wodka- und Whiskeyspezialitäten sowie Craft Biere,
Weiß-, Rosé- und Rotweine, Spumante und Prosecco. Ferner gibt es Limonaden und
Mischgetränke mit wenig oder gar keinem Alkohol sowie exquisite Kaffeekreationen
und Dekorationen aus sorgsam getrockneten Früchten zu entdecken.
Die Palette der teilnehmenden Firmen reicht von der kleinen familiengeführten
Traditionsmanufaktur über junge Start-ups bis hin zum traditionsreichen
Exportunternehmen.
Top20-Tastings mit Profi Peter Douglas
An den ersten beiden Messetagen moderiert der britische Wein- und
Spirituosenprofi Peter Douglas auf dem ITA-Stand jeweils zwei halbstündige
Verkostungsrunden: Am 6. Oktober können Interessierte in die Welt von Grappa und
Kräuterspezialitäten eintauchen; am 7. Oktober gibt es Sahne- und Fruchtliköre
und später den Negroni Code zu entdecken. Dabei werden ausschließlich die
Top20-Produkte präsentiert, die im Messevorfeld von einer unabhängigen Jury mit
führenden Bartendern ausgewählt wurden.
Darüber hinaus offerieren Bartender an einer einladenden Bar ganztägig über 20
Signature Drinks, live und frisch gemixt mit den vor Ort ausgestellten
Produkten.
Getränke aus Italien stehen für Genuss, Vielfalt und Innovation im Glas.
"Mit unseren Messeauftritten wollen wir die Beteiligung Italiens am
internationalen Marktgeschehen weiter ausbauen und zeigen, dass die italienische
Getränkeindustrie enorm vielfältig ist und mit erstklassigen, innovativen
Produkten im weltweiten Wettbewerb überzeugen kann", so Ferdinando Fiore,
Direktor der Italienischen Außenhandelsagentur in Berlin. "Auch bieten wir bei
unserem mittlerweile fünften Auftritt auf dem Bar Convent Berlin erneut mehreren
Newcomern die Möglichkeit, sich auf internationalem Parkett zu präsentieren."
Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency auf dem Bar Convent Berlin
Messegelände (Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin), Halle 17, Stand C29
- Montag, 6. Oktober, und Dienstag, 7. Oktober, jeweils 11 bis 19 Uhr,
- Mittwoch, 8. Oktober, 11 bis 18 Uhr.
Verkostungen mit Peter Douglas am Montag:
- 15 Uhr: "Grappa, the spirit of Italy"
An den ersten beiden Messetagen moderiert der britische Wein- und
Spirituosenprofi Peter Douglas auf dem ITA-Stand jeweils zwei halbstündige
Verkostungsrunden: Am 6. Oktober können Interessierte in die Welt von Grappa und
Kräuterspezialitäten eintauchen; am 7. Oktober gibt es Sahne- und Fruchtliköre
und später den Negroni Code zu entdecken. Dabei werden ausschließlich die
Top20-Produkte präsentiert, die im Messevorfeld von einer unabhängigen Jury mit
führenden Bartendern ausgewählt wurden.
Darüber hinaus offerieren Bartender an einer einladenden Bar ganztägig über 20
Signature Drinks, live und frisch gemixt mit den vor Ort ausgestellten
Produkten.
Getränke aus Italien stehen für Genuss, Vielfalt und Innovation im Glas.
"Mit unseren Messeauftritten wollen wir die Beteiligung Italiens am
internationalen Marktgeschehen weiter ausbauen und zeigen, dass die italienische
Getränkeindustrie enorm vielfältig ist und mit erstklassigen, innovativen
Produkten im weltweiten Wettbewerb überzeugen kann", so Ferdinando Fiore,
Direktor der Italienischen Außenhandelsagentur in Berlin. "Auch bieten wir bei
unserem mittlerweile fünften Auftritt auf dem Bar Convent Berlin erneut mehreren
Newcomern die Möglichkeit, sich auf internationalem Parkett zu präsentieren."
Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency auf dem Bar Convent Berlin
Messegelände (Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin), Halle 17, Stand C29
- Montag, 6. Oktober, und Dienstag, 7. Oktober, jeweils 11 bis 19 Uhr,
- Mittwoch, 8. Oktober, 11 bis 18 Uhr.
Verkostungen mit Peter Douglas am Montag:
- 15 Uhr: "Grappa, the spirit of Italy"
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte