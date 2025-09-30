21 Aussteller aus 11 italienischen Regionen laden zu spannenden Tastings mit Experte Peter Douglas ein (FOTO)

Berlin (ots) - "Discover the Italian Spirit" lautet das Motto, unter dem sich

die staatliche italienische Agentur für Außenhandel (Italian Trade Agency -

ITA/ICE) auf dem diesjährigen Bar Convent vom 6. bis 8. Oktober 2025 in Berlin

präsentiert. Gemeinsam mit 21 Herstellern aus 11 italienischen Regionen lädt sie

auf ihrem Gemeinschaftsstand in Halle 17 (Stand C29) zur Verkostung von

ausgewählten Getränkespezialitäten made in Italy ein. Das Angebot umfasst

klassische italienische Bestseller wie Amaro, Bitter, Limoncello und Wermut,

aber auch Gin-, Tequila-, Wodka- und Whiskeyspezialitäten sowie Craft Biere,

Weiß-, Rosé- und Rotweine, Spumante und Prosecco. Ferner gibt es Limonaden und

Mischgetränke mit wenig oder gar keinem Alkohol sowie exquisite Kaffeekreationen

und Dekorationen aus sorgsam getrockneten Früchten zu entdecken.



Die Palette der teilnehmenden Firmen reicht von der kleinen familiengeführten

Traditionsmanufaktur über junge Start-ups bis hin zum traditionsreichen

Exportunternehmen.









An den ersten beiden Messetagen moderiert der britische Wein- und

Spirituosenprofi Peter Douglas auf dem ITA-Stand jeweils zwei halbstündige

Verkostungsrunden: Am 6. Oktober können Interessierte in die Welt von Grappa und

Kräuterspezialitäten eintauchen; am 7. Oktober gibt es Sahne- und Fruchtliköre

und später den Negroni Code zu entdecken. Dabei werden ausschließlich die

Top20-Produkte präsentiert, die im Messevorfeld von einer unabhängigen Jury mit

führenden Bartendern ausgewählt wurden.



Darüber hinaus offerieren Bartender an einer einladenden Bar ganztägig über 20

Signature Drinks, live und frisch gemixt mit den vor Ort ausgestellten

Produkten.



Getränke aus Italien stehen für Genuss, Vielfalt und Innovation im Glas.



"Mit unseren Messeauftritten wollen wir die Beteiligung Italiens am

internationalen Marktgeschehen weiter ausbauen und zeigen, dass die italienische

Getränkeindustrie enorm vielfältig ist und mit erstklassigen, innovativen

Produkten im weltweiten Wettbewerb überzeugen kann", so Ferdinando Fiore,

Direktor der Italienischen Außenhandelsagentur in Berlin. "Auch bieten wir bei

unserem mittlerweile fünften Auftritt auf dem Bar Convent Berlin erneut mehreren

Newcomern die Möglichkeit, sich auf internationalem Parkett zu präsentieren."



Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency auf dem Bar Convent Berlin

Messegelände (Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin), Halle 17, Stand C29



- Montag, 6. Oktober, und Dienstag, 7. Oktober, jeweils 11 bis 19 Uhr,

- Mittwoch, 8. Oktober, 11 bis 18 Uhr.



Verkostungen mit Peter Douglas am Montag:



- 15 Uhr: "Grappa, the spirit of Italy"





