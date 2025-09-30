    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsIntercontinental Exchange AktievorwärtsNachrichten zu Intercontinental Exchange

    Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency auf dem Bar Convent Berlin 2025

    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    21 Aussteller aus 11 italienischen Regionen laden zu spannenden Tastings mit Experte Peter Douglas ein (FOTO)

    Berlin (ots) - "Discover the Italian Spirit" lautet das Motto, unter dem sich
    die staatliche italienische Agentur für Außenhandel (Italian Trade Agency -
    ITA/ICE) auf dem diesjährigen Bar Convent vom 6. bis 8. Oktober 2025 in Berlin
    präsentiert. Gemeinsam mit 21 Herstellern aus 11 italienischen Regionen lädt sie
    auf ihrem Gemeinschaftsstand in Halle 17 (Stand C29) zur Verkostung von
    ausgewählten Getränkespezialitäten made in Italy ein. Das Angebot umfasst
    klassische italienische Bestseller wie Amaro, Bitter, Limoncello und Wermut,
    aber auch Gin-, Tequila-, Wodka- und Whiskeyspezialitäten sowie Craft Biere,
    Weiß-, Rosé- und Rotweine, Spumante und Prosecco. Ferner gibt es Limonaden und
    Mischgetränke mit wenig oder gar keinem Alkohol sowie exquisite Kaffeekreationen
    und Dekorationen aus sorgsam getrockneten Früchten zu entdecken.

    Die Palette der teilnehmenden Firmen reicht von der kleinen familiengeführten
    Traditionsmanufaktur über junge Start-ups bis hin zum traditionsreichen
    Exportunternehmen.

    Top20-Tastings mit Profi Peter Douglas

    An den ersten beiden Messetagen moderiert der britische Wein- und
    Spirituosenprofi Peter Douglas auf dem ITA-Stand jeweils zwei halbstündige
    Verkostungsrunden: Am 6. Oktober können Interessierte in die Welt von Grappa und
    Kräuterspezialitäten eintauchen; am 7. Oktober gibt es Sahne- und Fruchtliköre
    und später den Negroni Code zu entdecken. Dabei werden ausschließlich die
    Top20-Produkte präsentiert, die im Messevorfeld von einer unabhängigen Jury mit
    führenden Bartendern ausgewählt wurden.

    Darüber hinaus offerieren Bartender an einer einladenden Bar ganztägig über 20
    Signature Drinks, live und frisch gemixt mit den vor Ort ausgestellten
    Produkten.

    Getränke aus Italien stehen für Genuss, Vielfalt und Innovation im Glas.

    "Mit unseren Messeauftritten wollen wir die Beteiligung Italiens am
    internationalen Marktgeschehen weiter ausbauen und zeigen, dass die italienische
    Getränkeindustrie enorm vielfältig ist und mit erstklassigen, innovativen
    Produkten im weltweiten Wettbewerb überzeugen kann", so Ferdinando Fiore,
    Direktor der Italienischen Außenhandelsagentur in Berlin. "Auch bieten wir bei
    unserem mittlerweile fünften Auftritt auf dem Bar Convent Berlin erneut mehreren
    Newcomern die Möglichkeit, sich auf internationalem Parkett zu präsentieren."

    Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency auf dem Bar Convent Berlin
    Messegelände (Hammarskjöldplatz, 14055 Berlin), Halle 17, Stand C29

    - Montag, 6. Oktober, und Dienstag, 7. Oktober, jeweils 11 bis 19 Uhr,
    - Mittwoch, 8. Oktober, 11 bis 18 Uhr.

    Verkostungen mit Peter Douglas am Montag:

    - 15 Uhr: "Grappa, the spirit of Italy"
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Gemeinschaftsstand der Italian Trade Agency auf dem Bar Convent Berlin 2025 21 Aussteller aus 11 italienischen Regionen laden zu spannenden Tastings mit Experte Peter Douglas ein (FOTO) "Discover the Italian Spirit" lautet das Motto, unter dem sich die staatliche italienische Agentur für Außenhandel (Italian Trade Agency - ITA/ICE) auf dem diesjährigen Bar Convent vom 6. bis 8. Oktober 2025 in Berlin präsentiert. Gemeinsam mit 21 …