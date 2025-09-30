Deutlicher Kurssprung bei der Lamb Weston Holdings Aktie - 30.09.2025

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Lamb Weston Holdings Aktie. Mit einer Performance von +6,68 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Lamb Weston Holdings ist ein führender Anbieter von gefrorenen Kartoffelprodukten wie Pommes frites. Mit einer starken globalen Präsenz konkurriert es mit Unternehmen wie McCain Foods. Das Unternehmen zeichnet sich durch innovative Produktentwicklung und eine effiziente Lieferkette aus.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Lamb Weston Holdings über einen Zuwachs von +5,22 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lamb Weston Holdings Aktie damit um +2,26 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,62 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Lamb Weston Holdings -25,41 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,10 % geändert.

Lamb Weston Holdings Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,26 % 1 Monat -2,62 % 3 Monate +5,22 % 1 Jahr -19,78 %

Informationen zur Lamb Weston Holdings Aktie

Es gibt 139 Mio. Lamb Weston Holdings Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,01 Mrd.EUR wert.

Lamb Weston Holdings, Inc. (NYSE: LW) announced today its results for the first quarter of fiscal 2026 and reaffirmed its full year financial targets for fiscal 2026. Summary of First Quarter FY 2026 Results ($ in millions, except per share) Q1 …

Lamb Weston Holdings Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lamb Weston Holdings Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lamb Weston Holdings Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.