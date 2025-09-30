KI-Agenten, die für Sie arbeiten

DURHAM, North Carolina, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- Avalara, Inc., führender Anbieter für moderne Steuer-Compliance-Automatisierung, stellt heute Agentic Tax and Compliance vor. Diese intelligenten Agenten, die im Oktober 2025 auf den Markt kommen, initiieren und führen Compliance-Workflows von Anfang bis Ende aus. Die neue Klasse von KI-Agenten bietet Genauigkeit, Skalierbarkeit und Geschwindigkeit über den gesamten Compliance-Lebenszyklus hinweg.

Mit unübertroffener Steuerexpertise und technologischer Innovation definiert Avalara Compliance neu – mit einer Flotte intelligenter Agenten, die Aufgaben initiieren und ausführen

Aufbauend auf seiner Führungsposition im Bereich Steuer-Compliance bringt Avalara die erste Plattform für Agentic Tax and Compliance auf den Markt. Die Plattform von Avalara basiert auf dem ALFA-Framework (Avalara LLM Framework for Agentic Applications) und kombiniert vertrauenswürdige Inhalte, spezialisierte Sprachmodelle, Agentic Middleware und eine skalierbare Infrastruktur, um Compliance-Aufgaben in Echtzeit auszuführen.

„Die vertrauenswürdigsten KI-Durchbrüche sind zweckgebunden", sagt Scott McFarlane, CEO und Mitbegründer von Avalara. „So wie Harvey AI die Arbeitsabläufe im Rechtsbereich verändert und PathAI die Diagnostik neu definiert hat, setzt Avalara nun als führender Anbieter von Domain-spezifischen Lösungen im Bereich Agentic Tax and Compliance neue Maßstäbe."

Während andere Copiloten entwickeln, entwickelt Avalara KI-Agenten

Die KI-Agenten von Avalara leisten mehr als nur Unterstützung: Sie beobachten, beraten und führen Aufgaben aus, während sie direkt in die Arbeitsumgebung eingebettet sind. Von ERP- bis hin zu E-Commerce-Systemen übernehmen die Agenten von Avalara Aufgaben, für die früher ganze Abteilungen mit Fachpersonal erforderlich waren. Durch die Kombination von KI-Agenten, Model Context Protocol (MCP)-Servern, privaten LLMs und proprietären domänenspezifischen Small Language Models (SLMs), die alle im proprietären ALFA-Framework enthalten sind, definiert Avalara neu, was es bedeutet, Steuer- und Regulierungsprozesse zu automatisieren.