    DZ BANK stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Halten'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Wacker Chemie von 68 auf 65 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlen des Spezialchemie-Unternehmens zum dritten Quartal erwarte er keine Verbesserung der Nachfrage, schrieb Peter Spengler in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Beim operativen Ergebnis (Ebitda) rechnet er mit einem Rückgang von 29 Prozent./rob/edh/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2025 / 13:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 64,35EUR auf Tradegate (30. September 2025, 14:50 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DZ BANK
    Analyst: Peter Spengler
    Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


