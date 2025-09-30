Bio-Gate: Starke Halbjahreszahlen und optimistischer Ausblick 2025
Bio-Gate AG meldet für das erste Halbjahr 2025 einen Umsatz von 3.435 TEUR, während das Konzernergebnis nach Steuern sich deutlich verbessert. Das Veterinärgeschäft wächst stark, und für das Gesamtjahr wird ein Umsatzanstieg erwartet.
Foto: adobe.stock.com
- Umsatz der Bio-Gate AG im ersten Halbjahr 2025 beträgt 3.435 TEUR, leicht gesunken im Vergleich zum Vorjahr (3.509 TEUR)
- Konzernergebnis nach Steuern verbessert sich deutlich auf -836 TEUR (Vorjahr: -1.080 TEUR)
- Veterinärgeschäft wächst stark durch Marktausbau in Nordamerika, Erlöse steigen um über 14 Prozent auf 948 TEUR
- Umsatz im Bereich Medizintechnik, einschließlich Veterinär-Beschichtungen, erreicht 397 TEUR (Vorjahr: 391 TEUR)
- Bio-Gate erwartet für 2025 einen deutlichen Umsatzanstieg sowie ein verbessertes EBITDA und Konzernergebnis, vorausgesetzt, es gibt keine Verzögerungen in den Entwicklungsprojekten
- Der vollständige Halbjahresbericht 2025 ist auf der Homepage der Bio-Gate AG verfügbar.
Der Kurs von Bio-Gate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,9600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -5,19 % im
Minus.
-4,41 %
+0,52 %
+1,04 %
+10,80 %
+11,43 %
-68,34 %
-76,33 %
-76,33 %
-97,35 %
