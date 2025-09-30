Bitcoin über 113K: Krypto-Aktien Strategy und Circle steigen mit!

Bitcoin (BTC) notiert am Montagnachmittag bei 113.221 US-Dollar, ein Plus von rund 1 Prozent gegenüber dem Vortag. Ethereum (ETH) erweist sich unter den großen Tokens als stärkster Performer und steigt um 1,57 Prozent auf 4.165 US-Dollar. Die meisten übrigen Top-Altcoins bewegen sich dagegen nur leicht im grünen Bereich und handeln überwiegend seitwärts (Stand: 15:00 Uhr MESZ).

Von der positiven Marktstimmung profitierten am Montag auch zahlreiche börsennotierte Unternehmen mit direkter Krypto-Exponierung. Strategy, der weltweit größte Unternehmenshalter von Bitcoin, meldete zuletzt einen zusätzlichen BTC-Kauf und verzeichnete daraufhin ein Kursplus von 5,57 Prozent.

Maison Solutions sprang zeitweise sogar dreistellig, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, bis zu 70 Millionen US-Dollar für eine Worldcoin-Treasury einwerben zu wollen.

Bitmine Immersion Technologies legte ebenfalls zu und gewann zuletzt 5 Prozent, nachdem es eine Aufstockung seiner Krypto-Bestände bekanntgab.

Auch große Handelsplattformen und Dienstleister zeigten deutliche Bewegungen: Die Aktie von Coinbase Global kletterte um 8,5 Prozent, während Circle Internet Group um 5,25 Prozent zulegte.

Dagegen gab es auch Verlierer am Markt: Die Börse Bullish verzeichnete zuletzt leichte Rückgänge von 1,5 Prozent, und der kreditbasierte Blockchain-Dienstleister Figure Technology Solutions fiel um 3,4 Prozent zurück.

Krypto-Miner mischen vorne mit

Unter den Mining-Unternehmen zeigten sich Riot Platforms zuletzt mit zugewinnen von 11,79 Prozent. MARA Holdings (MARA) ragte zuletzt mit einem zweistelligen Kursplus von über 15,67 Prozent heraus.

Starke Derivatemärkte befeuern Krypto-Aktien

Neben den direkten Kursgewinnen bei Bitcoin und Ethereum sorgt vor allem die Dynamik am Derivatemarkt für Auftrieb bei Krypto-Aktien. Das offene Interesse an Bitcoin-Futures kletterte zuletzt wieder deutlich von 29 auf 31 Milliarden US-Dollar – ein Hinweis darauf, dass mehr Kapital in den Markt fließt und Anleger zunehmend Positionen aufbauen. Auch die sogenannten Basis-Spreads, also die Differenz zwischen Spot- und Futures-Kursen, haben sich ausgeweitet und gelten als Signal für wachsenden Optimismus.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



