    Bitcoin über 113K: Krypto-Aktien Strategy und Circle steigen mit!

    Bitcoin setzt seinen Aufwärtstrend fort und treibt Krypto-Aktien sowie große Handelsplattformen mit in die Höhe.

    Foto: Michael Bihlmayer - CHROMORANGE

    Bitcoin (BTC) notiert am Montagnachmittag bei 113.221 US-Dollar, ein Plus von rund 1 Prozent gegenüber dem Vortag. Ethereum (ETH) erweist sich unter den großen Tokens als stärkster Performer und steigt um 1,57 Prozent auf 4.165 US-Dollar. Die meisten übrigen Top-Altcoins bewegen sich dagegen nur leicht im grünen Bereich und handeln überwiegend seitwärts (Stand: 15:00 Uhr MESZ).

    Unternehmensaktien mit Krypto-Bezug im Aufwind

    Von der positiven Marktstimmung profitierten am Montag auch zahlreiche börsennotierte Unternehmen mit direkter Krypto-Exponierung. Strategy, der weltweit größte Unternehmenshalter von Bitcoin, meldete zuletzt einen zusätzlichen BTC-Kauf und verzeichnete daraufhin ein Kursplus von 5,57 Prozent.

    Maison Solutions sprang zeitweise sogar dreistellig, nachdem das Unternehmen angekündigt hatte, bis zu 70 Millionen US-Dollar für eine Worldcoin-Treasury einwerben zu wollen.

    Bitmine Immersion Technologies legte ebenfalls zu und gewann zuletzt 5 Prozent, nachdem es eine Aufstockung seiner Krypto-Bestände bekanntgab.

    Auch große Handelsplattformen und Dienstleister zeigten deutliche Bewegungen: Die Aktie von Coinbase Global kletterte um 8,5 Prozent, während Circle Internet Group um 5,25 Prozent zulegte.

    Dagegen gab es auch Verlierer am Markt: Die Börse Bullish verzeichnete zuletzt leichte Rückgänge von 1,5 Prozent, und der kreditbasierte Blockchain-Dienstleister Figure Technology Solutions fiel um 3,4 Prozent zurück.

     

    Krypto-Miner mischen vorne mit

    Unter den Mining-Unternehmen zeigten sich Riot Platforms zuletzt mit zugewinnen von 11,79 Prozent. MARA Holdings (MARA) ragte zuletzt mit einem zweistelligen Kursplus von über 15,67 Prozent heraus.

    Starke Derivatemärkte befeuern Krypto-Aktien

    Neben den direkten Kursgewinnen bei Bitcoin und Ethereum sorgt vor allem die Dynamik am Derivatemarkt für Auftrieb bei Krypto-Aktien. Das offene Interesse an Bitcoin-Futures kletterte zuletzt wieder deutlich von 29 auf 31 Milliarden US-Dollar – ein Hinweis darauf, dass mehr Kapital in den Markt fließt und Anleger zunehmend Positionen aufbauen. Auch die sogenannten Basis-Spreads, also die Differenz zwischen Spot- und Futures-Kursen, haben sich ausgeweitet und gelten als Signal für wachsenden Optimismus.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
    6 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
