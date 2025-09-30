Ölpreise geraten erneut unter Druck
- Ölpreise fallen weiter, Brent bei 67,00 US-Dollar.
- WTI-Preis sinkt auf 62,21 Dollar, Rückgang um 1,23.
- Opec+ plant kleine Förderanhebung, Überversorgung droht.
LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Dienstag nach dem starken Rückgang am Vortag weiter nachgegeben. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November kostete am Nachmittag 67,00 US-Dollar. Das waren 98 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI fiel um 1,23 Dollar auf 62,21 Dollar. Die Ölpreise waren schon am Montag wegen einer Meldung der Nachrichtenagentur Bloomberg kräftig unter Druck geraten. Bloomberg hatte über eine Ausweitung der Fördermenge des Ölkartells Opec+ berichtet.
"Dafür spricht zum einen, dass Saudi-Arabien weiterhin bestrebt sein dürfte, seine Marktanteile auszubauen, zum anderen das noch immer hohe Preisniveau", schreibt Commerzbank-Expertin Barbara Lambrecht. Dabei dürfte es sich allerdings wie im Vormonat nur um eine kleine Anhebung der Förderung handeln.
"Dennoch könnte damit die Überversorgung noch höher ausfallen als sich ohnehin schon abgezeichnet hat", schreibt Lambrecht. Nach Einschätzung der Internationalen Energieagentur könnte der Überschuss im kommenden Jahr auf ein Rekordniveau steigen./jsl/jha/
das globale Risiko durch geopolitische Unsicherheiten nimmt deutlich zu.
Deshalb könnte der Ölpreis auch wieder sehr schnell nach oben drehen.
Trump redet sich derzeit alles schön. Irgendwann erkennt auch er die Realität.
Dann müssen die B2-Bomber nochmal ran.
Alles geht dann wieder auf Anfang:
- Blockade der Straße von Hormus?
- Flächenbrand in der Region?
- Ölpreis geht durch die Decke?
- ...
--- Nur meine Meinung ---