UNTERNEHMEN vom 30.09.2025 - 15.15 Uhr

FRANKFURT - Die Passagiere der Lufthansa müssen sich in den kommenden Wochen auf Streiks der Piloten einrichten. Bei einer Urabstimmung der Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) hat eine deutliche Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder für einen Arbeitskampf gestimmt, wie eine Sprecherin mitteilte. Die Lufthansa-Aktien entwickelten sich im Handel schon vor der VC-Mitteilung schwach und verloren zuletzt mehr als 6 Prozent. Sie markierten ein Tief seit Mitte Juli.

ROUNDUP 3: Piloten bei Lufthansa zum Streik bereit - Aktie deutlich im Minus

BORNHEIM/PFALZ - Hornbach Holding hat den Umsatz im zweiten Geschäftsquartal weiter gesteigert. Dabei konnte der Baumarkt- und Baustoffkonzern vor allem in seinem europäischen Geschäft punkten. In Deutschland blieb das Wachstum angesichts der verhaltenen Konsumstimmung eher mau. Nach einem starken Jahresauftakt belasteten nun höhere Personalkosten die Gewinne. Die Prognose für das laufende Geschäftsjahr (per Ende Mai) bestätigte Hornbach. Dabei hat das Unternehmen sein Ergebnisziel für das Gesamtjahr bereits nach dem ersten Halbjahr nahezu erreicht.

Marineschiffbauer TKMS erwartet weiter dynamische Nachfrage

KIEL/HAMBURG - Der vor der Abspaltung vom Mutterkonzern Thyssenkrupp stehende Marineschiffbauer TKMS erwartet angesichts der vielfältigen Krisen und Kriege auf der Welt in den kommenden Jahren Rückenwind für seine Geschäfte. So soll der Umsatz mittelfristig um etwa zehn Prozent jährlich steigen, teilte das Unternehmen am Dienstag auf seinem ersten Kapitalmarkttag mit. Dabei erwartet Finanzvorstand Paul Glaser eine "beschleunigte Entwicklung gegen Ende des Betrachtungszeitraums".

Rechtsstreit um VW-Vergleiche aus Diesel-Skandal muss neu verhandelt werden

KARLSRUHE/WOLFSBURG - Das Oberlandesgericht (OLG) Celle muss sich noch einmal mit den Haftungsvergleichen von Volkswagen mit den ehemaligen Vorständen Martin Winterkorn und Rupert Stadler im Zusammenhang mit dem Diesel-Skandal beschäftigen. Der Bundesgerichtshof (BGH) gab den Rechtsstreit um die Zustimmung der VW -Hauptversammlung zu den Vergleichen nach Celle zurück, wo nun erneut verhandelt und entschieden werden muss.

Continental will auch als reiner Reifenhersteller im Dax bleiben

HANNOVER - Continental sieht nach der Trennung von weiten Teilen seines bisherigen Geschäfts auch als reiner Reifenhersteller Chancen auf einen Verbleib im Dax . "Entwickeln sich die Reifen weiterhin so erfolgreich weiter, gibt es die Chance, im Dax zu bleiben", sagte Konzernchef Nikolai Setzer im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. Ob das am Ende reichen werde, um im deutschen Leitindex zu bleiben, werde die Zukunft zeigen.

Weitere Meldungen



-EU-Kommission genehmigt Versace-Übernahme durch Prada -Fraport: Neues Terminal am Frankfurter Flughafen abgenommen -Sachsens Ministerpräsident wirbt in Taiwan für Wachstum im Silicon Saxony -Leica profitiert von Kamera-Nachfrage und neuen Stores -Flugausfälle bei Geschäftsreisen kosten 1,3 Milliarden Euro -ROUNDUP/Studie: Gas-Export in EU beschert Putin Milliardeneinnahmen -Ergebnis von Nato-Analyse zu Drohnen lässt auf sich warten -So erfolgreich sind Temu und Shein in Deutschland

-ROUNDUP: Das sind die größten Baustellen beim Autozulieferer ZF -KI-Software programmierte 30 Stunden lang

-IT-System am Flughafen BER könnte bis Sonntag wieder laufen -Sind weniger Züge eine Lösung für das Pünktlichkeitsproblem? -Youtube zahlt Millionen für Sperrung des Trump-Accounts 2021 -Union dringt auf schärfere Cannabis-Regeln

-Gericht blockiert vorübergehend Entlassungen bei Voice of America -Flix weitet Zugangebot zum Winterfahrplan aus

-Bauer-Manager Wachtel soll Burda-Co-Chef werden

-Wieder 'alles gut' bei Guirassy: BVB-Stürmer fit für Bilbao -Neubau geplant: Mailand verkauft Fußballstadion San Siro°

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,07 % und einem Kurs von 56,42 auf Tradegate (30. September 2025, 15:19 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +5,89 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,95 %. Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 8,65 Mrd.. Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,3000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6100 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,3333EUR. Von den letzten 9 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -30,77 %/+24,62 % bedeutet.



