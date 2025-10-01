Die Finanzierung der Energiewende entscheidet sich im urbanen Bestand

Die Energiewende wird in Deutschland oft mit großen Infrastrukturprojekten verknüpft: neue Übertragungsleitungen, Gaskraftwerke oder zentrale Speicher. Dabei wird leicht übersehen, dass ein erheblicher Teil der Transformation im Bestand stattfindet – mitten in den Städten, auf den Dächern von Mehrfamilienhäusern, Gewerbeimmobilien oder Logistikzentren. Hier entscheidet sich, ob die Energiewende nicht nur ökologisch, sondern auch wirtschaftlich gelingt.



Im Mittelpunkt steht die Frage: Wie lässt sich die neue Energieinfrastruktur im urbanen Raum finanzieren, skalieren und betreiben? Technisch ist vieles längst möglich. Photovoltaik-Anlagen auf Dächern liefern zuverlässig Strom, Onsite-Power-Purchase-Agreements (PPAs) ermöglichen die direkte Versorgung von Gewerbekunden, Batteriespeicher gleichen Schwankungen aus. Die eigentliche Herausforderung liegt nicht in der Technik, sondern in den Finanzierungsstrukturen und im regulatorischen Rahmen.



Mieterstrommodelle gelten als besonders aussichtsreich, um die Energiewende in den urbanen Bestand zu bringen. Strom, der dort erzeugt wird, wo er auch verbraucht wird, entlastet die Netze, senkt Redispatch-Kosten und reduziert die Notwendigkeit teurer Netzausbauten. Für Eigentümer und Investoren bieten diese Modelle die Möglichkeit, stabile Cashflows zu generieren, Betriebskosten kalkulierbar zu halten und gleichzeitig die ESG-Performance ihrer Assets zu verbessern. Auch Onsite-PPAs eröffnen neue Chancen, insbesondere für Gewerbe und KMU. Unternehmen sichern sich günstige, planbare Strompreise und reduzieren ihre Abhängigkeit vom volatilen Großhandel. Gleichzeitig erhöhen sie ihre Resilienz gegenüber Energiepreisschocks – ein nicht zu unterschätzender Faktor in einer Zeit steigender Nachfrage durch Wärmepumpen, Elektromobilität und Rechenzentren.



Ob Mieterstrom oder Onsite-PPA – die entscheidende Frage lautet stets: Wer trägt die Investition? Eigentümer können selbst in die Anlagen investieren und die Erträge sowie Betriebskosten in ihrer Bilanz abbilden. Das eignet sich vor allem für Akteure mit hoher Eigenkapitalquote oder Zugang zu günstigen Finanzierungen. Alternativ bieten sich Dachverpachtungsmodelle an: Ein spezialisierter Betreiber übernimmt die Kapitalkosten, zahlt eine Pacht und vermarktet den Strom direkt vor Ort. Für Eigentümer bedeutet das: keine Vorabinvestition, minimale operative Komplexität und dennoch langfristige Teilhabe an der Wertschöpfung.



Beide Modelle schaffen Sicherheit – für Investoren durch verlässliche Ertragsstrukturen, für Mieter und Nutzer durch planbare Energiepreise. Entscheidend ist die Standardisierung solcher Strukturen, damit Projekte skalierbar und für institutionelle Anleger attraktiv werden. Dezentrale Energieversorgung leistet dabei nicht nur ökonomische Beiträge, sondern stärkt auch das Gesamtsystem. Jede Kilowattstunde, die lokal erzeugt und verbraucht wird, erhöht die Versorgungssicherheit und reduziert den Bedarf an Netzausbau. Variable Netzentgelte, die diesen Effekt abbilden, könnten die Wirtschaftlichkeit zusätzlich steigern.



Zugleich adressieren Mieterstrom und Onsite-PPAs ein Gerechtigkeitsthema: Viele Stadtbewohner und kleinere Unternehmen konnten bislang nicht direkt an der Energiewende teilhaben. Lokale Modelle schaffen Teilhabe, senken die Energiekosten und binden die Wertschöpfung in der Region.



Die Politik hat mit dem „Solarspitzengesetz“ erste Anreize gesetzt, Eigenverbrauch und Netzentlastung zu fördern. Doch der regulatorische Rahmen bleibt komplex. Gerade an der Schnittstelle zwischen Energie- und Immobilienwirtschaft müssen Investoren Unsicherheiten einpreisen. Übergangsfristen, klare Definitionen und ein stabiler Ordnungsrahmen sind notwendig, um Kapitalzuflüsse in großem Stil zu ermöglichen.



Die Finanzierung der Energiewende ist damit kein abstraktes makroökonomisches Ziel, sondern eine Vielzahl konkreter Investitionsentscheidungen – auf Dächern, in Portfolios, in urbanen Quartieren. Modelle wie Mieterstrom und Onsite-PPAs verbinden Klimaschutz, Versorgungssicherheit und wirtschaftliche Attraktivität. Für Investoren eröffnet sich hier ein Markt mit erheblichem Skalierungspotenzial und langfristig stabilen Renditen. Für die Gesellschaft bedeutet es eine Energiewende, die nicht spaltet, sondern verbindet: lokal, effizient und fair.