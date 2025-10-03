KI-Duell: Diese zwei Giganten dominieren die Chip-Lieferkette!

KeyBanc hebt in einer Analyse Nvidia und Broadcom als klare Gewinner der Halbleiter-Lieferketten hervor. Beide Konzerne profitieren von steigender Produktionskapazität und starken Erfolgen im Geschäft mit Künstlicher Intelligenz.

Bei Nvidia sehen die Analysten eine deutlich höhere Nachfrage als erwartet. Der Chip-Spezialist hat seine Kapazitäten im Bereich der CoWoS-Packaging-Technologie (Chip on Wafer on Substrate verbindet mehrere Chips und Speicher eng auf einem Träger) für 2025 auf 530.000 Einheiten angehoben. Das entspricht einem Plus von mehr als 40 Prozent im Jahresvergleich.

Die Ausbeute in der Fertigung verbessert sich, sodass Nvidia 2025 rund 30.000 KI-Racks und 2026 mindestens 50.000 Systeme ausliefern dürfte. Wichtige Impulse erwartet KeyBanc zudem von der nächsten GPU-Generation Rubin. Diese soll die Datenübertragungsrate von 8 auf 10 Gigabit pro Sekunde steigern und den Stromverbrauch auf 2,5 Kilowatt erhöhen. "Wir hören, dass dies durch den Wunsch von Nvidia motiviert ist, auch nach der Veröffentlichung von [AMDs] Helios einen deutlichen Leistungsvorsprung und die Produktführerschaft gegenüber AMD zu behalten", heißt es im Bericht.

Broadcom profitiert von Google und Apple

Auch Broadcom baut seine Position im Markt weiter aus. Für 2026 hat das Unternehmen sein CoWoS-Ziel auf 190.000 Einheiten erhöht. Das entspricht einem Zuwachs von mehr als 160 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Nach Einschätzung von KeyBanc stützt vor allem die enge Zusammenarbeit mit Google die Perspektiven. Die Verzögerungen bei Googles TPU7e-Chips sichern Broadcom bis 2026 die volle Kontrolle über das TPU-Geschäft. Zudem sollen sich die Auslieferungen der TPU-Bausteine in diesem Jahr mehr als verdoppeln, da Google die Technologie auch externen Kunden anbietet.

Darüber hinaus meldete Broadcom große Aufträge für spezialisierte KI-Chips. OpenAI plane demnach 400.000 bis 500.000 Einheiten, während Apple rund 100.000 Stück bestellt habe.

Zuletzt hobt KeyBanc seine Kursziele für beide Unternehmen an. Für Nvidia stieg die Prognose von 230 auf 250 US-Dollar, für Broadcom von 400 auf 420 US-Dollar. Beide Werte blieben mit "Overweight" eingestuft.

Positive Impulse für weitere Anbieter

Neben den beiden Favoriten sieht KeyBanc auch Chancen für Zulieferer. Monolithic Power Systems profitiere von Marktanteilsgewinnen in Nvidias Blackwell-Ultra-Plattform. Lattice Semiconductor dürfte von der wachsenden Nachfrage nach KI-Servern profitieren.

Die Nachfrage nach Speicherbausteinen entwickelt sich ebenfalls positiv. Für Micron rechnen die Analysten mit einem Plus von 50 Prozent bei DRAM im Jahr 2026.

Herausforderungen für Intel und ON Semiconductor

Nicht alle Anbieter überzeugen. Intel kämpft weiter mit Problemen bei den Fertigungsausbeuten. ON Semiconductor leidet unter schwacher Nachfrage aus der Automobilindustrie.

So sehen die Experten Nvidia und Broadcom klar an der Spitze der KI-Lieferkette – gestützt durch technologische Führungsansprüche, eine starke Nachfrage und wachsende Marktanteile.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

