Top-Analyst hebt Kursziel für Nvidia an: OpenAI-Deal befeuert Wachstumsfantasie

Die Rallye von Nvidia könnte weitergehen. Citi hat sein Kursziel für den Chipriesen von 200 auf 210 US-Dollar angehoben und verweist dabei auf wachsende Investitionen in die KI-Infrastruktur sowie eine Milliardenkooperation mit OpenAI. Das neue Kursziel entspricht einem Kurspotenzial von rund 15,5 Prozent.

"Wir gehen nach der Vorstellung der Rubin-CPX-GPU und im Lichte der jüngsten Partnerschaft mit OpenAI mit einer noch positiveren Einschätzung von Nvidias Roadmap und Wettbewerbspositionierung aus", schrieb Citi-Analyst Atif Malik in einer Mitteilung an Kunden. Für die Quartale Oktober und Januar rechnet Citi mit Umsätzen von 54 Milliarden bzw. 62 Milliarden US-Dollar. Die Schätzungen für die Geschäftsjahre 2026 und 2027 wurden um 1 Prozent bzw. 10 Prozent nach oben angepasst.

Malik zählt laut TipRanks.com zu den Top-Analysten der Wall Street. Mit einer Trefferquote von 75 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite von 34,6 Prozent rangiert er derzeit auf Platz drei von mehr als 10.000 erfassten Wall Street Analysten.

Rubin CPX: GPU für generative Video-KI

Im September hatte Nvidia die Rubin CPX vorgestellt – einen Hochleistungsprozessor, der speziell für die Erstellung von generativen Videos optimiert ist. Die Markteinführung ist für Ende 2026 geplant. Experten sehen darin einen entscheidenden Schritt, um Nvidia im Wettlauf um die nächste Generation von KI-Anwendungen zu positionieren.

Milliardenpartnerschaft mit OpenAI

Parallel dazu kündigte der Konzern Investitionen von bis zu 100 Milliarden US-Dollar in OpenAI an. Ziel ist der Aufbau von Super-Rechenzentren, die die wachsende Nachfrage nach KI-Anwendungen bedienen sollen. Malik betont, dass die Partnerschaft keine Auswirkungen auf Nvidias bestehende Strategie habe: "Die Roadmap bleibt unverändert, das Engagement für ARM besteht fort. Mit der zusätzlichen x86-Option gibt Nvidia seinen Kunden schlicht mehr Flexibilität."

Blick auf die GTC in Washington

Ein weiteres Kurspotenzial sieht Citi in der kommenden GTC-Konferenz in Washington Ende Oktober. Nvidia-CEO Jensen Huang wird die Keynote halten – Beobachter erwarten neue Produkt- und Strategieankündigungen, die das Interesse institutioneller Investoren zusätzlich anheizen könnten.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



