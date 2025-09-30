Börsenstart USA - 30.09. - US Tech 100 schwach -0,23 %

Der Dow Jones steht aktuell (15:59:23) bei 46.348,08 PKT und steigt um +0,06 %.

Top-Werte: Amgen +1,74 %, Merck & Co +1,42 %, Cisco Systems +1,02 %, NVIDIA +0,96 %, Johnson & Johnson +0,83 %

Flop-Werte: Amazon -1,63 %, Chevron Corporation -0,98 %, Salesforce -0,86 %, Walt Disney -0,57 %, Microsoft -0,38 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 24.557,80 PKT und fällt um -0,23 %.

Top-Werte: Charter Communications Registered (A) +2,38 %, Micron Technology +2,05 %, Marvell Technology +1,95 %, Synopsys +1,84 %, Amgen +1,74 %

Flop-Werte: Paychex -6,46 %, MercadoLibre -3,19 %, Constellation Energy -2,00 %, GLOBALFOUNDRIES -1,97 %, Atlassian Registered (A) -1,94 %

Der S&P 500 steht aktuell (15:59:24) bei 6.653,49 PKT und fällt um -0,12 %.

Top-Werte: Lamb Weston Holdings +5,33 %, Omnicom Group +4,47 %, Interpublic Group of Companies +4,43 %, Western Digital +3,72 %, Super Micro Computer +3,52 %

Flop-Werte: Paychex -6,46 %, Albemarle -4,94 %, Paycom Software -3,36 %, Schlumberger -2,75 %, Vistra -2,51 %