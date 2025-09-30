TotalEnergies Aktie unter Verkaufsdruck - 30.09.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die TotalEnergies Aktie. Sie fällt um -2,81 % auf 51,50€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

TotalEnergies ist ein führendes Energieunternehmen, das sich durch seine Diversifikation in erneuerbare Energien und das Ziel der CO2-Neutralität von seinen Konkurrenten abhebt.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die TotalEnergies-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +0,42 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TotalEnergies Aktie damit um +2,02 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TotalEnergies auf +0,51 %.

Der E-Stoxx 50 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,08 % geändert.

TotalEnergies Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +2,02 % 1 Monat -1,10 % 3 Monate +0,42 % 1 Jahr -11,21 %

Informationen zur TotalEnergies Aktie

Es gibt 2 Mrd. TotalEnergies Aktien. Damit ist das Unternehmen 117,23 Mrd.EUR wert.

Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Russland profitiert nach einer Studie der Umweltschutzorganisation Greenpeace noch immer in erheblichem Maße von Energiegeschäften mit Unternehmen aus Deutschland und anderen EU-Staaten. Allein in den ersten acht Monaten dieses Jahres seien 12,8 …

Der französische Energiekonzern will eine 50-prozentige Beteiligung an einem Solar-Geschäft in Nordamerika an die US-Finanzinvestor KKR verkaufen. In dem Deal wird das Portfolio mit 1,25 Mrd. $ inklusive Schulden bewertet. Das Portfolio umfasst …

TotalEnergies Aktie jetzt kaufen?

Ob die TotalEnergies Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TotalEnergies Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.