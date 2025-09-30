Inflationsrate im September 2025 voraussichtlich +2,4 %
WIESBADEN (ots) - Verbraucherpreisindex, September 2025:
+2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)
+0,2 % zum Vormonat (vorläufig)
Harmonisierter Verbraucherpreisindex, September 2025:
+2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)
+0,2 % zum Vormonat (vorläufig)
Harmonisierter Verbraucherpreisindex, September 2025:
+2,4 % zum Vorjahresmonat (vorläufig)
+0,2 % zum Vormonat (vorläufig)
Die Inflationsrate in Deutschland wird im September 2025 voraussichtlich +2,4 %
betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum
Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher
vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise
gegenüber August 2025 um 0,2 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und
Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt im September 2025
voraussichtlich +2,8 %.
Inflationsrechner gibt Auskunft über persönliche Inflationsrate:
Mit dem persönlichen Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes können
Verbraucherinnen und Verbraucher ihre monatlichen Konsumausgaben für einzelne
Güterbereiche entsprechend des eigenen Verbrauchsverhaltens anpassen und eine
persönliche Inflationsrate berechnen.
Methodische Hinweise:
Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) wird im Euroraum zu Zwecken der
Geldpolitik verwendet. Der Verbraucherpreisindex (VPI) und der HVPI
unterscheiden sich neben der Verwendung zudem im Erfassungsbereich, in der
Methodik und der Gewichtung. Diese Unterschiede erklären die Abweichungen
zwischen VPI und HVPI für Deutschland. Bei der Berechnung des VPI werden anders
als beim HVPI zusätzlich die Ausgaben der privaten Haushalte für selbstgenutztes
Wohneigentum, für Glücksspiel und für den Rundfunkbeitrag berücksichtigt. Zudem
werden die Gütergewichte des HVPI jährlich aktualisiert. Darüber hinaus sind
Erläuterungen sowie ein Methodenpapier im Internetangebot des Statistischen
Bundesamtes verfügbar.
Weitere Informationen:
Die endgültigen Ergebnisse für September 2025 werden am 14. Oktober 2025
veröffentlicht.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Verbraucherpreise
Telefon: +49 611 75 4777
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6128629
OTS: Statistisches Bundesamt
+0,2 % zum Vormonat (vorläufig)
Die Inflationsrate in Deutschland wird im September 2025 voraussichtlich +2,4 %
betragen. Gemessen wird sie als Veränderung des Verbraucherpreisindex (VPI) zum
Vorjahresmonat. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach bisher
vorliegenden Ergebnissen weiter mitteilt, steigen die Verbraucherpreise
gegenüber August 2025 um 0,2 %. Die Inflationsrate ohne Nahrungsmittel und
Energie, oftmals auch als Kerninflation bezeichnet, beträgt im September 2025
voraussichtlich +2,8 %.
Inflationsrechner gibt Auskunft über persönliche Inflationsrate:
Mit dem persönlichen Inflationsrechner des Statistischen Bundesamtes können
Verbraucherinnen und Verbraucher ihre monatlichen Konsumausgaben für einzelne
Güterbereiche entsprechend des eigenen Verbrauchsverhaltens anpassen und eine
persönliche Inflationsrate berechnen.
Methodische Hinweise:
Der Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) wird im Euroraum zu Zwecken der
Geldpolitik verwendet. Der Verbraucherpreisindex (VPI) und der HVPI
unterscheiden sich neben der Verwendung zudem im Erfassungsbereich, in der
Methodik und der Gewichtung. Diese Unterschiede erklären die Abweichungen
zwischen VPI und HVPI für Deutschland. Bei der Berechnung des VPI werden anders
als beim HVPI zusätzlich die Ausgaben der privaten Haushalte für selbstgenutztes
Wohneigentum, für Glücksspiel und für den Rundfunkbeitrag berücksichtigt. Zudem
werden die Gütergewichte des HVPI jährlich aktualisiert. Darüber hinaus sind
Erläuterungen sowie ein Methodenpapier im Internetangebot des Statistischen
Bundesamtes verfügbar.
Weitere Informationen:
Die endgültigen Ergebnisse für September 2025 werden am 14. Oktober 2025
veröffentlicht.
Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
www.destatis.de/pressemitteilungen.
+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
+++
Weitere Auskünfte:
Verbraucherpreise
Telefon: +49 611 75 4777
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6128629
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen