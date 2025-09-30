Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 30.09.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 30.09.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
TotalEnergies
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 1
Performance 1M: -1,10 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,59 %
Platz 2
Performance 1M: +0,90 %
Inditex
Tagesperformance: +2,34 %
Platz 3
Performance 1M: +7,69 %
Nordea Bank Abp
Tagesperformance: -2,18 %
Platz 4
Performance 1M: +9,02 %
UniCredit
Tagesperformance: +2,09 %
Platz 5
Performance 1M: -4,50 %
