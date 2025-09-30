DataJoint sichert 4,9 Millionen US-Dollar Seed-Finanzierung zur Revolutionierung von Datenmanagement und KI in den Bereichen akademische Forschung sowie Biowissenschaften/Pharma

BARCELONA, Spanien, und SALT LAKE CITY sowie AUSTIN, Texas, 30. September 2025 /PRNewswire/ -- DataJoint, eine führende computergestützte Datenbank- und KI-Plattform zur Rationalisierung der Datenverwaltung und Beschleunigung der Forschung in den Bereichen Neurowissenschaften, Onkologie sowie Systembiologie, gab heute den erfolgreichen Abschluss einer Finanzierungsrunde in Höhe von 4,9 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von Nina Capital mit Sitz in Barcelona, Inoca Capital Partners mit Sitz in Salt Lake City sowie Capital Factory mit Sitz in Austin angeführt, mit zusätzlicher Beteiligung von bestehenden Investoren. Die geografisch breit gefächerte Investorenbasis von DataJoint spiegelt das internationale kommerzielle Potenzial der Plattform wider. Das Unternehmen hat bereits Kunden und Partner in mehreren Ländern.

Die Finanzierung wird DataJoint in die Lage versetzen, seinen Betrieb zu skalieren, seine firmeneigene SaaS-Plattform zu verbessern sowie seine Marktreichweite auf kommerzielle Biowissenschafts- und Pharmaunternehmen in den Vereinigten Staaten sowie in Europa auszuweiten. Mit seinem einzigartigen Nutzenversprechen, multimodale Datenquellen zu harmonisieren und komplexe KI/ML-Workflows zu ermöglichen, ist DataJoint in der Lage, neue Möglichkeiten zu bieten und Ineffizienzen bei der Datenverwaltung und Reproduzierbarkeit in Forschungslabors weltweit zu beseitigen.

Darüber hinaus wurde DataJoint vor kurzem für die 9. Kohorte von PharmStars ausgewählt, dem führenden globalen Beschleuniger für Startups im Bereich der digitalen Gesundheit mit Schwerpunkt Pharma. Im Rahmen dieses Programms wird DataJoint mit führenden Pharmaunternehmen in Kontakt treten, um Partnerschaften und Innovationsmöglichkeiten rund um seine bahnbrechende Plattform auszuloten.

Die Vision eines Gründers

Die Geschichte von DataJoint beginnt mit dem technischen Leiter „CTO Dimitri Yatsenko", dessen Weg in die Technologie in der Ukraine begann, bevor er in den 1990er Jahren ein Informatikstudium in den Vereinigten Staaten absolvierte. Zu Beginn seiner Karriere arbeitete Dimitri in der Datenbankentwicklung für die öffentliche Sicherheit und anschließend bei einem Dot-Com-Startup, wo er die Bedeutung von solider Technik sowie strengen Datenmodellen kennenlernte. Anschließend leitete er ein Team bei GE Medical Systems, das sich mit chirurgischer Bildgebung und Navigation befasste, wobei Präzision sowie Qualitätskontrolle von größter Bedeutung waren.